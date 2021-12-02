شكرا لقرائتكم خبر عن تحويلات مرورية بكورنيش النيل بسبب إنشاء كوبرى داخل ممشى أهل مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجرى إدارة المرور تحويلات مرورية بكورنيش النيل تسمتر لمدة يوم واحد، لتنفيذ أعمال تركيب ورفع كوبرى المشاة المعدنى داخل ممشى أهل مصر، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

وتقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة، بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال تركيب ورفع كوبرى المشاة المعدنى داخل ممشى أهل مصر "حرم كورنيش النيل" الأمر الذى يتطلب إجراء بعض التحويلات المرورية اللازمة وذلك على النحو التالى:-

▪ الإتجاه القادم من مناطق المظلات باتجاه مناطق وسط المدينة عدم الاستكمال بمحور الكورنيش فمطلع كوبرى روض الفرج فالمنزل اتجاه شارع عبد القادر طه فيميناً اتجاه شارع عبيد فيميناً اتجاه شارع ترعة جزيرة بدران ، والاستكمال اتجاه محور الكورنيش فالمأوى الدورانى اتجاه مناطق وسط المدينة.

▪ الاتجاه القادم من مناطق الجيزة اتجاه مناطق وسط المدينة الاستكمال أعلى كوبرى روض الفرج اتجاه شارع عبيد فيميناً إتجاه شارع ترعة بدران والإستكمال إتجاه محور الكورنيش فالمأوى الدورانى إتجاه مناطق وسط المدينة، وذلك إعتباراً من الساعة 3 صباحاً يوم الجمعة الموافق 3/12/2021 وحتى الساعة 10 صباحاً بذات اليوم.

ومن جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.