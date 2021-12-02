شكرا لقرائتكم خبر عن "حياة كريمة": نستهدف تطوير 1500 قرية بـ20 محافظة بالمرحلة الأولى من المبادرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد عبد الغنى، منسق مركزى بغرفة عمليات حياة كريمة، إنه تم استهداف القرى الأكثر احتياجا، والتى تضم 1500 قرية، موزعين على 52 مركزا فى 20 محافظة، مشيرًا إلى أنه يومياً يتم متابعة أعمال التنفيذ الخاصة بمشروعات الصرف والمياه والصحة والتعليم، بالإضافة إلى الإنارة ورصف الشوارع بعد الانتهاء من البنية التحتية الأساسية.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية دينا عصمت ببرامج "اليوم" الذى يذاع على قناة "dmc": "نبدأ فى العمل على كل المتغيرات التى تظهر أمامنا، ويتم التواصل مع كافة الشركاء فى المبادرة، كهيئة مياه الشرب والمجتمعات العمرانية الجديدة ووزارة التضامن الاجتماعي وغيرها من الشركاء".

وتابع: "المرحلة الأولى مستهدف 20 محافظة، وفى المراحل القادمة سيتم العمل على باقى المحافظات، ولدينا 980 عنصر وعدد من المتطوعين عددهم 21 ألف متطوع متوزعين في كافة أنحاء الجمهورية".