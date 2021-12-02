شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع مصرى سعودى فى القاهرة استعدادًا لعقد لجنة المتابعة والتشاور السياسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الخارجية المصرية عقد اجتماع كبار المسئولين من مصر والمملكة العربية السعودية، اليوم، فى القاهرة، وذلك فى إطار التحضير لعقد لجنة المتابعة والتشاور السياسى بين البلدين برئاسة وزيرى الخارجية.

وترأس الوفد المصرى السفير علاء موسى مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، فيما ترأس الوفد السعودى السفير دكتور سامى بن عبد الله الصالح مساعد وزير الدولة لشئون الدول الأفريقية.

وعبر الجانبان خلال الاجتماع عن تقديرهما للمستوى المتميز للعلاقات الثنائية الوطيدة بين مصر والسعودية، وأهمية مواصلة تعزيز هذه العلاقات على كافة المستويات بما يُلبى تطلعات الشعبين الشقيقين.

وتناول الاجتماع التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والتحديات الراهنة التى تشهدها المنطقة.