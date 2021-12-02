شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من سيف الإسلام القذافى عقب قبول الطعن وعودته لانتخابات الرئاسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفى المرشح الرئاسى فى الانتخابات الليبية سيف الإسلام القذافى بقبول محكمة سبها للطعن المقدم من فريقه القانونى، ونشر نجل القذافى آية قرآنية من سورة آل عمران عبر حسابه الرسمى على "تويتر": "الَّذِينَ قالَ لَهُمُ النّاسُ إنَّ النّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكم فاخْشَوْهم فَزادَهم إيمانًا وقالُوا حَسْبُنا اللَّهُ ونِعْمَ الوَكِيلُ".

وقبلت محكمة استئناف سبها في جنوب ليبيا، الخميس، الطعن المقدم من سيف الإسلام القذافي ووافقت على عودته إلى سباق الانتخابات الرئاسية بعد استبعاده من القائمة الأولية التى نشرتها مفوضية الانتخابات.

فى نفس السياق، شكر المرشح الرئاسي، رئيس تكتل إحياء ليبيا، الدكتور عارف النايض القضاء الليبى على إنصافه للدكتور سيف الإسلام القذافي بنظره فى طعنه اليوم فى سبها، رغم كل الصعاب التى أحاطت بانعقاد المحكمة، مؤكدا احترام أحكام القضاء الليبى دائما مهما كانت، صونًا لمبدأ احترام القضاء والقانون الليبي، والعملية الانتخابية.

وأضاف النايض: نتوقع من رجالات القضاء وخاصة قياداته تقوى الله والترفع عن شبهات تضارب المصالح أو خدمة أى شخوص فى السلطة التنفيذية للدولة الليبية.

وأكد النايض على أهمية إلزام الجميع بلوائح المفوضية المؤسسة على (قانون انتخاب الرئيس، رقم 1 لسنة 2021).