شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الرئيس يحضر اختبارات کشف الهيئة للمتقدمين بالكليات العسكرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، منها حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي اختبارات کشف الهيئة للمتقدمين الجدد للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية، وإلزام جهاز حماية المستهلك شركات السجائر بطباعة الأسعار على العبوات، وانخفاض بدرجات الحرارة غدا وشبورة كثيفة ورياح غرب البلاد والعظمى بالقاهرة 22، وتحديد 5 ينايرموعدا لانتخابات اتحاد الكرة..





وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء..

الرئيس السيسى يحضر اختبارات کشف الهيئة للمتقدمين الجدد للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية.. ويؤكد: القوات المسلحة تتبع كافة المعايير العلمية فى انتقاء أفضل العناصر.. الرئيس للطلاب: كونوا قدوة لجميع أبناء مصر

حضر الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم الخميس، اختبارات کشف الهيئة للطلبة الجدد المتقدمين للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية، حيث كان فى استقباله لدى وصوله إلى مقر الكلية الحربية الفريق أول محمد زکی وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة.





رئيس الوزراء: نتبنى خططا تحافظ على النسق الحضارى والتخلص من العشوائية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم مع اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.





جهاز حماية المستهلك يقرر إلزام شركات السجائر بطباعة الأسعار على العبوات

نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، قرار إلزام كـافـة شـركـات إنتاج وتصنيع واسـتـراد وتـوزيع السجائر بأنواعـهـا وبـدائـلهـا وكذا المعسل بأنواعه بطباعة الأسعار على كافة المنتجات بشكل واضح وغير قابل للمحو مع جواز طبـاعـة السعر بشكل إلكتروني بتـقنـيـة رابط الاستجابة السريع Q.R.code وذلك في مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ صدور القرار.





محافظ القاهرة يقرر فتح 12 حديقة بالمجان غدا لذوى الهمم من أبناء العاصمة

قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، فتح الحديقة اليابانية، والحديقة الدولية، وحديقة الازبكية، وحديقة الحرية، وحديقة الجزيرة، وحديقة العبور، وحديقة الطفل، وحديقة روض الفرج، وحديقة الفنون بالمنيل ، وحديقة ام كلثوم، وحديقة 6 اكتوبر بحلوان، وحديقة المنيل بالمجان، غدا الجمعة، لأبناء العاصمة من ذوي الهمم مع إقامة الحفلات التي تستهدف إدخال السرور والبهجة على قلوبهم.

"التعليم" تحدد الخميس المقبل آخر موعد لقبول طلاب الثانوى العام بنظام المنازل

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن آخر موعد للالتحاق الطلاب بالصف الأول الثانوى العامة على نظام المنازل هو الخميس 9 ديسمبر الجارى، موضحة أن ذلك يأتى فى إطار تجميع الإحصاء النهائى لطلاب المرحلة الثانوية العامة "انتظام وخدمات ومنازل".





استئناف حركة الملاحة فى مياه البحر المتوسط وبحيرة البرلس

صرح أحمد السماحي، المتحدث الرسمي باسم محافظة كفر الشيخ، أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تابع أعمال استئناف حركة الملاحة البحرية بمياه البحر المتوسط، وبحيرة البرلس بشمال المحافظة، واستئناف رحلات الصيد بنهر النيل بعد توقفها بسبب تعرض المحافظة لسوء الأحوال الجوية.





التعليم تقرر فصل طالب ونقله من المدرسة لتعديه بالضرب على معلم بالبحيرة

كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تقرر فصل طالب تعدى على معلمه ونقله من المدرسة، مشددة على أنه لن تسمح الوزارة بالتجاوز ضد أى معلم دون محاسبة المخطئ، لافتة إلى أنه سيتم ايضا محاسبة المعلم لتنازله عن الواقعة.





مقتل 4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة بالقاهرة فى تبادل إطلاق نار مع الشرطة

لقي أربعة من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة بالقاهرة مصرعهم، عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الخطرة .. وبعد تدقيق المعلومات وإجراء التحريات المكثفة بمعرفة فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديريتى أمن (القاهرة- السويس).

"سيمنز" الألمانية تسلم مصر 250 ميجاوات من محطة طاقة الرياح بخليج السويس

أعلنت شركة "سيمنز" الألمانية للطاقة المتجددة بدء التشغيل التجارى لمزرعة طاقة الرياح بمنطقة غرب بكر برأس غارب في منطقة خليج السويس بطاقة 250 ميجاوات.





أزمة رشوان توفيق تدخل فصلا جديدا بعد مبادرة الصلح.. حفيده: لم أرفض الصلح ووالدتى مش بترد علشان تعبانة والموضوع هيتم بين أب وبنته.. والفنان يرد: شرطى عودتهما عما كانا ينويان فعله.. وابنته هبة: المال ماله

دخلت أزمة الفنان القدير رشوان توفيق وابنته وحفيده فصلا جديدا، بعد مبادرة الصلح التي أقترحها الخليج 365 ووافق عليها الفنان، وقال حفيد الفنان رشوان توفيق محمد عصام: "مستحيل أكون قوى إعلاميا مثل جدى وخالتى في حال اتكلمت فى الإعلام، ولما حصلت مبادرة الصلح أنا قلت إن الموضوع هيتم بين أب وبنته، والصحف عمالة تكتب والمواضيع وصلت بالغلط".





المدن الساحلية فى الجمهورية الجديدة.. 14 مدينة جديدة تغير خريطة المحافظات الحدودية وتضعها على قائمة الأماكن الجاذبة للسياح.. تستوعب أكثر من 12 مليون نسمة.. ومحافظة مطروح تحصل على نصيب الأسد بنسبة 50%

في الجمهورية الجديدة، تجد ما هو مختلف وجديد، ومصر الجديدة لا تقارن بمصر القديمة، بسبب رغبة القيادة السياسية في وضع مصر في المقدمة والصدارة دائما، وهذا ما بدأت الحكومة تجنى ثماره من خلال المشروعات القومية والتي كانت بمثابة النواة الحقيقية لانطلاق الجمهورية الجديدة.

انخفاض بدرجات الحرارة غدا وشبورة كثيفة ورياح غرب البلاد والعظمى بالقاهرة 22

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن غدا الجمعة، انخفاض فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس بارد ليلا على كافة الأنحاء.





انتخابات اتحاد الكرة 5 يناير.. ومنع اللجنة الثلاثية من الترشح

تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم، موافقة الاتحاد الدولي FIFA على خارطة الطريق التي رفعها إليه والمؤدية إلى انتخاب مجلس إدارة جديد يتولى إدارة شئون الاتحاد في 5 يناير المقبل موعد انتهاء مهمة اللجنة الثلاثية المكلفة من FIFA لإدارة شئون الاتحاد المصرى.