"الخليج 365" يحصد 3 جوائز في مسابقة الصحافة المصرية 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالى

حصد موقع الخليج 365 3 جوائز في مسابقة جوائز الصحافة المصرية 2021 للأعمال الصحفية المنشورة في 2020، والتي أعلنتها نقابة الصحفيين اليوم.

وفاز الخليج 365 بالجائزة الأولى في التحقيق الصحفي، حيث قررت لجنة التحكيم منح الجائزة الأولى مناصفة بين الزملاء المشاركين في العمل وهم (سامح غيث- مها صلاح الدين- محمد الصاوى)، عن موضوع "يحفرون قبورهم بأيديهم..حكايات ضحايا التنقيب عن الآثار".

كما حصد الزميل أحمد محمود جمعة، الجائزة الأولى في التصوير الصحفي عن موضوع أبطال خلف الأقنعة.. (336) ساعة في العزل من أجل البقاء، حيث نُشر العمل نشر بموقع الخليج 365.

كما حصد الزميل أحمد الشمسي، مدير تحرير الخليج 365، جائزة صبري غنيم في القصة الإنسانية، عن موضوع بعد (28) عاماً على زلزال (92) .. رحلة البحث عن أكثم، ونشر العمل بموقع الخليج 365.

وأعلنت اللجنة أسماء الفائزين في المسابقة بعد اجتماعها مع لجان تحكيم المسابقة برئاسة دعاء النجار المشرف العام على جوائز الصحافة المصرية ، وعرضت اللجان نتيجة كل فرع من فروع المسابقة وحيثيات اختيارها وتم اعتمادها.