إيديكس 2021.. وزير الإنتاج الحربي يشجع أحد عمال الإطفاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

أشاد المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بالعمال المشاركين في تنظيم وتأمين معرض إيديكس 2021.

وحرص وزير الإنتاج الحربي، خلال جولاته التفقدية بمعرض إيديكس على استطلاع أحوال أحد العاملين بالإطفاء المشاركين في العمل بالمعرض، مؤكدًا على أن العمال المشاركين في تنظيم وتأمين المعرض هم الأبطال الحقيقيين والجنود المجهولين خلف هذا التنظيم الذي أشاد به الجميع.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي افتتح الاثنين الماضي، معرض مصر الدولي للصناعات العسكرية والدفاعية "إيديكس 2021" الذي يقام تحت رعايته.

ويعد المعرض محط جذب صانعي القرار من القوات المسلحة والقوات البحرية والجوية، محليا وإقليميا ودوليا، حيث يتميز المعرض بمشاركة أكثر من 350 عارض دولى ومحلى يمثلون 42 دولة من بينهم الولايات المتحدة الامريكية وروسيا والصين وفرنسا وألمانيا كوريا الجنوبية وبمشاركة قوية من الدول العربية ويتميز الجناح المصرى بعرض منتجات عسكرية متميزة بعضها يعرض لأول مرة وبصناعة مصرية خالصة.

ويستمر المعرض حتى 2 ديسمبر المقبل بمركز مصر الدولى للمعارض والمؤتمرات، وذلك في إطار حرص القوات المسلحة المصرية على إقامة كبرى التجمعات الدولية في مجال الصناعات الدفاعية والعسكرية، بالإضافة لأحدث تكنولوجيا السلاح في العالم بمختلف المنتجات سواء أسلحة ثقيلة أو ذخائر أو تكنولوجيات الحروب الإلكترونية