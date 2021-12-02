وزير النقل يتابع الأعمال الإنشائية والكهروميكانيكية للقطار الكهربائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

تفقد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، يرافقه قيادات الهيئة القومية للأنفاق، أعمال تنفيذ القطار الكهربائي الخفيف LRT (السلام /العاصمة الإدارية الجديدة /العاشر من رمضان) حيث بدأت الجولة بتفقد الأعمال التي تتم بمحطة عدلي منصور المركزية التبادلية التي ستضم مجمع نقل متكامل الخدمات ‏ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانًا ليتم تبادل الخدمة بين 5 وسائل نقل مختلفة "محطة لمترو ‏الخط الثالث (تم افتتاحها وتشغيلها) ومحطة للقطار الكهربائي الخفيف‎ ( LRT) ‎ومحطة للسكك الحديدية "القاهرة / السويس" ‏ومحطة للسوبرجيت، بالإضافة إلى الأتوبيس الترددي (عدلي منصور / السلام).

واستقبل الوزير، جرار اختبار السكة للقطار الكهربائي في المسافة من محطة عدلي منصور حتي كوبري الروبيكي 1 (كوبري مسار للقطار) للتأكد من انتهاء وجاهزية وصلاحية أعمال السكة بتلك المسافة، وتفقد وزير النقل عدد من محطات المشروع حيث تابع أعمال تركيب المعدات الكهروميكانيكية وبوابات التذاكر والشاشات بالمحطات والتحكم ونظم الإشارات حيث يجري تركيب أعمدة الكانتري التي تغذي القطار بالكهرباء ومد الكابلات الخاصة ‏بالقوى الكهربائية والإشارات والاتصالات وكذلك تم الاطلاع على معدلات تنفيذ الأعمال المدنية والتشطيبات للمرحلتين الأولى والثانية، والتي وصلت لمرحلتها الأخيرة (محطات وكباري المشروع) تمهيدًا للتشغيل التجريبي للمشروع وحيث تم الإنتهاء من جميع كباري السيارات بالمشروع (عدد ‏‏4 كباري) وتشغيلها أمام حركة السيارات وهي كباري "الهايكستب والمستقبل 1والمستقبل 2 و الشروق"، بالإضافة إلى ‏الانتهاء من عدد 7 كباري لمسار القطار الكهربائي وهي "الإسماعيلية وجنيفا الروبيكي 1و 2 والسويس والعاصمة 1 والعاصمة ٢ ‏، كما يشتمل المشروع على عدد 3 أنفاق تم الإنتهاء من تنفيذها بنسبة ١٠٠ ‏‏% وهي نفق سيارات عند حدائق العاصمة ونفقين لمسار القطار وهما "نيو هليوبوليس وبدر".

كما تم الاطلاع على معدلات تنفيذ الأعمال بورشة القطار الكهربائي الخفيف‎ LRT ‎ ببدر والتي تشمل 26 مبنى وتبلغ مساحتها 80 فدان والتي أوشكت على الانتهاء بالإضافة إلى أنه قد تم حتى الآن توريد عدد 7 قطارات (كل قطار 6 عربة) من إجمالى 22 قطار اللازمة للتشغيل وجرار ديزل خاص بالورشة ومن المخطط توريد باقى القطارات تباعا بإجمالي تكلفة 227 مليون دولار بمعرفة شركة كريك/أفيك أنتل الصينية ، وتبلغ السرعة التصميمية ‏‏120كم /الساعة‎.

كما تفقد الوزير معدلات تنفيذ المرحلة الثالثة التي تمتد من محطة الفنون والثقافة وحتى محطة المركزية التبادلية مع القطار الكهربائي السريع بطول 18.5 كم.

وأكد الوزير، على أهمية مشروع القطار الكهربائي الخفيف‎ LRT ‎السلام/ العاصمة الإدارية الجديدة / العاشر من رمضان باعتباره شريان تنمية جديد ‏للمجتمعات العمرانية الجديدة (العبور – المستقبل – الشروق – هليوبوليس الجديدة – بدر – المنطقة الصناعية والعاشر من رمضان - العاصمة الإدارية الجديدة) علاوة على تبادل الخدمة نقل الركاب مع الخط الثالث للمترو في محطة عدلي منصور ومع القطار الكهربائي السريع العين السخنة العلمين في المحطة المركزية ومع مونوريل شرق النيل الذي يخدم العاصمة الإدارية الجديدة في محطة مدينة الفنون والثقافة، مضيفًا أنه سيتم إنشاء مناطق انتظار بجانب كافة محطات القطار الكهربائي الخفيف‎ LRT ‎تسهيلا على ‏المواطنين.

كما سيتم استغلال المحطات تجارياً لزيادة العائد الاقتصادي للمشروع، مشيرًا إلى أن المشروع يتم تنفيذه على أربعة مراحل بطول إجمالي 103.3 كم وعدد 19 محطة ، المرحلة الأولى من محطة عدلي منصور وحتي محطة مطار العاصمة بطول 65.63 كم عدد 11 محطة سطحية والمرحلة الثانية من بعد محطة مطار العاصمة حتى محطة مدينة الفنون والثقافة بطول 3.18 كم وعدد 1 محطة علوية (محطة الفنون والثقافة)، والمرحلة الثالثة من محطة الفنون والثقافة وحتى محطة المركزية التبادلية مع القطار الكهربائي السريع بطول 18.5 كم بعدد 4 محطات "3 علوية +1سطحية" ، " المرحلة الرابعة " من محطة العاشر من رمضان وحتى محطة مركز مدينة العاشر من رمضان بطول 16 كم.

بعدها توجه الوزير لمتابعة معدلات تنفيذ مشروع مونوريل شرق النيل (العاصمة الإدارية الجديدة)‏ الذي يبلغ طول مساره 56.5 كم ويشمل عدد 22 محطة ويتم تنفيذه من خلال تحالف شركات ‏‏(ألستوم – أوراسكوم – المقاولون العرب)، وحيث بلغت نسبة تنفيذه الإجمالية 26.9% ( الأعمال المدنية 30% " تشمل التنفيذ والتوريدات والتصميم" - الأعمال الكهروميكانيكية 24% ) ويجرى حاليا ‏تصنيع المعدات بنسبة 13.5% ويتم ‏اجراء الاختبارات عليها تباعا كما يتم تصنيع قضيب التغذية بنسبة 91.5 % ‏وجارى توريدها.‏

كما اطلع الوزير على معدل توريد الوحدات المتحركة حيث تم وصول القطارين الأول والثاني من عدد 40 قطار سيتم توريدهم ‏لمشروع مونوريل شرق ‏النيل (العاصمة الإدارية) كما وصل القطار الأول من عدد 30 قطار سيتم ‏توريدها لمشروع مونوريل غرب النيل ‏‏(السادس من أكتوبر) كما يجري تصنيع باقي اسطول ‏الوحدات المتحركة لمشروعي المونوريل والتي ستصل تباعاً وفقاً ‏للجدول الزمني المحدد.‏

وأكد وزير النقل، على أهمية العمل على مدار الساعة للانتهاء من تنفيذه وفقا للجدول الزمني المحدد حيث يعتبر المشروع ‏إحدى وسائل النقل الأخضر الحديثة التي ستخدم الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها فخامة ‏الرئيس ‏عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لافتا إلى أنه يربط إقليم القاهرة الكبرى بالمناطق والمدن العمرانية الجديدة شرقاً ‏‏(القاهرة الجديدة - ‏العاصمة الإدارية ) وسيساهم في تيسير حركة نقل الموظفين والوافدين من ‏القاهرة والجيزة إلى القاهرة الجديدة ‏والعاصمة الإدارية لتكامله مع الخط الثالث للمترو عند محطة ‏الاستاد بمدينة نصر ومع القطار الكهربائي بمحطة مدينة ‏الفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة ، كما أن ‏مشروع المونوريل يتم تنفيذه في مصر لأول مرة وسيمثل نقلة حضارية ‏كبيرة في وسائل النقل ‏الجماعي، التي تتسم بأنها وسائل سريعة وعصرية وآمنة وصديقة للبيئة، وتوفر استهلاك الوقود، ‏‏وتخفض معدلات التلوث البيئي وتخفف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية، ‏وتجذب الركاب لاستخدامها ‏بدلاً من السيارات الخاصة.‏

جدير بالذكر أن الطول الإجمالي لمشروعي المونوريل 98,5 كم بعدد 35 محطة وتبلغ ‏الطاقة الاستيعابية لكل خط من ‏خطي المونوريل 600 ألف راكب يومياً، ويتكون قطار المونوريل ‏من عدد 4 عربات ومن المخطط زيادة عدد ‏العربات إلى 8 عربات مع زيادة الكثافة السكانية ‏بالمناطق العمرانية الجديدة التي يخدمها.‏