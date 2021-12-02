شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يناقش المتقدمين للالتحاق بالكليات العسكرية فى موضوعات إقليمية ودولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضر الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم الخميس، اختبارات کشف الهيئة للطلبة الجدد المتقدمين للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية، حيث كان فى استقباله لدى وصوله إلى مقر الكلية الحربية الفريق أول محمد زکی وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة.

وناقش الرئيس السيسي الطلبة المتقدمين في عدد من الموضوعات والقضايا المطروحة محلياً وإقليمياً ودولياً، وكذلك في المعلومات العامة، مشيداً بمستوى الوعي والثقافة للطلبة المتقدمين، حيث طالبهم بضرورة التسلح بالعلم والمعرفـة ومواصلة الإطلاع بانتظام ليشكلوا حائط صـد منيع بجانـب أقرانهم في الجامعات والمعاهد المدنية ضد كافة التحديات التي تشهدها الدولة المصرية.

كما أوصى الـرئيس السيسى الطلبـة بـأن يكونـوا قـدوة لجميـع أبنـاء مصـر باعتبارهم جـزءاً أصيلا من شبابها تتواصل بهم مسيرة العطاء لمصر وشعبها العظيم ، متمنياً لهم كل التوفيق والنجاح لإجتياز مرحلة الإختبارات لينالوا شرف الإلتحاق بالمؤسسة العسكرية المصرية العريقة.