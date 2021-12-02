شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق مكافحة الإدمان: تلقى شكاوى أولياء الأمور حول اشتباههم فى تعاطى سائقى الأتوبيسات للمخدرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الخط الساخن " 16023 " لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزيرة التضامن الاجتماعي تلقى الشكاوى من أولياء أمور الطلاب والأسر حول اشتباههم في تعاطي سائقي أتوبيسات المدارس، ويتم نزول حملات مفاجئة للكشف على السائقين، ومن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة سيتم فصله من المدرسة وأيضا تحرير محضر وإحالته للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

ومن أبرز العلامات التي قد تدل على تعاطى السائق للمواد المخدرة ،احمرار العين ، وجود هلات سوداء تحت العين وعدم الاهتمام بالنظافة الشخصية والمظهر، الحديث بعصبية أو ببطء مبالغ فيه كذلك عدم الاتزان والسير بسرعة كبيرة أو ببطء شديد، وليس لديه تقدير للمسافات.

كانت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي قد أعلنت نتائج لجنة الكشف المبكر عن تعاطى المواد المخدرة بين سائقي الحافلات المدرسية، حيث تم الكشف على 4580,سائق منذ بداية العام الدراسي 2021/2022، حتى الآن "وتبين تعاطى 49 سائقا، للمواد المخدرة "حشيش ،ترمادول "،مؤكده أن من ثبت تعاطيه للمواد المخدرة تم احالتهم الى النيابة العامة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر.