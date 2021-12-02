شكرا لقرائتكم خبر عن "مساجد" تحتفل بالإعلان عن بروتوكول تعاون مع الأوقاف لتطوير مسجد الحسين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مؤسسة "مساجد للتطوير" يوم الخميس الموافق 2 ديسمبر 2021 عن اعلان توقيعها بروتوكول تعاون مع وزارة الأوقاف فيما يخص تطوير وصيانة مسجد الإمام الحسين، وذلك خلال حفل أقيم في أحد فادق القاهرة.

وأقيم الحفل، بحضور كل من، وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، والدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، ومحافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، ومفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام والدكتور محمد الضوينى وكيل الأزهر الشريف، والمهندس سمير الشال الوكيل الدائم لوزارة الأوقاف، والدكتور نظير عياد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، واللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أشرف العربي رئيس المكتب الاستشاري للهيئة، والشريف، السيد محمود الشريف نقيب الأشراف، والدكتور عبد الهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية، والدكتور عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الاسلاميه ورئيس مجلس إدارة المسجد.

وكان في استقبال ضيوف الحفل كل من الدكتور على جمعة الرئيس الشرفي للمؤسسة، والدكتور نيازي سلام رئيس محلس امناء مؤسسة مساجد للتطوير والدكتور محمد أبو هاشم نائب رئيس مجلس امناء المؤسسة، وإيهاب حافظ الأمين العام للمؤسسة والمهندس محمد شلبي المدير التنفيذي للمؤسسة.

وجاءت الاحتفالية للإعلان عن توقيع البروتوكول بين المؤسسة ووزارة الأوقاف، مثلهم في التوقيع كل من المهندس محمد شلبي المدير التنفيذي لمؤسسة مساجد والمهندس سمير الشال الوكيل الدائم لوزارة الاوقاف المصريه .

وأكدت المؤسسة، أنها تسعى من خلال توقيع البروتوكول إلى أن تكون رائدة في توحيد الجهود والحفاظ على مساجد آل البيت، وزيادة التوعية بمقاماتهم عبر التعاون مع كافة الأطراف المعنية، حيث يهدف البروتوكول إلى أن تساهم مؤسسه مساجد للتطوير بمبلغ 150 مليون جنيه مبدئيا في عمليه التطوير التي سوف تشمل كافه أرجاء المسجد من أرضيات وحوائط وأسقف، كذلك معالجة الأساسات والتربة المحيطة بالمسجد بالاضافه الي تحديث كافه الانظمه من الكهرباء والمياه و الصرف و التكيف و انظمة المراقبه بالكاميرات وانظمة الانذار ومكافحة الحريق وتذويد المسجد داخليا وخارجيا باحدث انظمه الصوت كما ان مؤسسة مساجد سوف تكون مسؤولة عن التشغيل والصيانة والنظافة بمسجد مولانا الحسين رضي الله عنه بعد انتهاء اعمال التطوير وذلك باستخدام الأساليب الحديثة والمتقدمة في التحكم في انظمه ومرافق المسجد والوصول إلى أعلى معدلات الحفاظ على معدلات التشغيل داخله .

وكذلك تطبيق أعلى معايير النظافة المعمول بها عالميًا والتي تساهم في الحد من انتشار الأوبئة والأمراض وتحافظ على الصحة العامة. وأكدت المؤسسة أنه سيتم تنفيذ هذا التطوير تحت اشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حيث تعمل الهيئة الهندسية حاليًا على تطوير مقام مولانا الإمام الحسين وذلك على نفقتها الخاصة وقد أوشكت على الانتهاء منه، مؤكدة أنه يعد هذا المشروع باكورة عمل المؤسسة وتهدف من خلاله إلى تطوير ورفع كفاءة والحفاظ على مساجد آل البيت في مصر والتي سوف يتم العمل عليها تباعًا.

وجاري حاليا الانتهاء من التصور النهائي للتطوير الذي سوف يشمل المسجد والساحة الخارجية وكذلك تطويرالمنطقة المحيطة بالمسجد حيث يدخل ضمن مشروع القاهرة الفاطمية الذي تقوم به الدولة.

ولفتت المؤسسة إلى أنه تم تقديم مقترح أولي للتطوير من مجموعة من المحبين وفور عرض المقترح على القيادة السياسية تم التوجيه للهيئة الهندسية بدراسته فورًا، وكذلك تم التوجيه بإنشاء المؤسسة التي ضمت العديد من الشخصيات والقامات المحبة لآل البيت.

وقامت المؤسسة بعمل مقترحات أخرى بالتعاون مع مكاتب استشارية وشركات منها على سبيل المثال مكتب أس أل راش للتصميمات بالمانيا وشركة المقاولون العرب وتم تقديمها للهيئة الهندسية.

جدير بالذكر أن شركة المقاولون العرب صرحًا مصريًا كبيرًا لديه من الخبرات والكفاءات التي قامت على مر السنين بتطوير العديد من المساجد الهامة والأثرية، أما مكتب أس أل راش للتصميمات فهي شركة ألمانية عالمية رائدة في تطوير وتصميم المساجد على مستوي العالم ولها العديد من المشاريع الناجح خصوصًا في الحرم المكي والمدينة المنورة.

كما قامت الهيئة الهندسية بدورًا عظيمًا في توحيد جهود كافة الجهات التي لها ولاية على مسجد مولانا الحسين رضي الله عنه وعقد عدة مؤتمرات تنظيمية في هذا الشأن، حيث كان لها عظيم الاثر على المقترح .

أما المؤسسة من جهتها فقامت بعمل دراسات التوثيق المعماري والهندسي والأثري و المسح الرداري و الرصد المساحي والتوثيق الليزري الثلاثي الابعاد و رفع مظاهر التلف للمسجد بالتعاون مع شركه المقاولون العرب.

وكانت البداية بتأسيس مؤسسة مساجد في عام 2019وتم ترخيص لها برقم (879) بتاريخ 29-5-2019.