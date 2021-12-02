شكرا لقرائتكم خبر عن إدماج المصريين بالخارج فى دعم "حياة كريمة".. حصاد وزارة الهجرة 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منذ أن أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قرارًا بعودة وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج فى 2015 وحتى الآن؛ وقد أخذت الوزارة على عاتقها رعاية المصريين بالخارج وحماية حقوقهم وتلبية احتياجاتهم وتوعيتهم، إلى جانب مواصلة العمل على مكافحة الهجرة غير الشرعية ودعم المشروع القومى "حياة كريمة" لتطوير وتنمية قرى الريف المصرى، وذلك فى إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وشهد عام 2021 العديد من الجهود والأنشطة في ملفات مختلفة من بينها ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية، وإحياء الجذور، ودمج المصريين بالخارج فى المشروع القومى حياة كريمة.

وكشف حصاد وزارة الهجرة 2021 ، تفاصيل إدماج المصريين بالخارج في دعم المشروع القومي "حياة كريمة"، خلال هذا العام ، حيث لعبت الوزارة دور هام فى ملف إدماج المصريين بالخارج فى دعم المشروع القومى حياة كريمة، ففي أكتوبر 2021، أطلقت وزارتا الهجرة والتخطيط حملة الدعم الأولى للمصريين بالخارج من أجل الترويج للمشروع القومي لتنمية وتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، وذلك بحضور المصرية ليلى بنس مستشارة إدارة الثروات بولاية كاليفورنيا الأمريكية وزوجها درايدن بنس رجل الأعمال الأمريكي وصاحب مؤسسة "بنس" للاستشارات المالية وإدارة الثروات، وممثلون عن مؤسسة "نيو إيجيبت" المصرية بالولايات المتحدة، وممثلون عن نادي روتاري "مابل فالي" بالولايات المتحدة أيضًا، إلى جانب عدد من أبناء الجالية المصرية هناك، أوهي الحملة الأولى من نوعها للمصريين بالخارج لصالح المشروع العظيم "حياة كريمة"، انطلاقا من حرص الوزارة على أن يكون للمصريين بالخارج دور، كما هي عادتهم في كل المحطات التي يمر بها الوطن.

وعليه، فقد تم إنشاء أول منصة إلكترونية تتيح للمصريين بالخارج المشاركة في هذا المشروع القومي والتنسيق لتكوين فريق تطوعي من الشباب، للمشاركة في فعاليات المشروع من تعليم للشباب أو تنمية قدراتهم وتوفير فرص أفضل لهم بجانب الدعم المادي، كما تم عقد عدد من الفاعليات لتوضيح أهداف المشروع والعمل على إشراك المصريين بالخارج في أنشطته التنموية المختلفة، وأسفر ذلك عن أن الجالية المصرية في الولايات المتحدة الأمريكية، أهدت أكثر من 6 مليون جنيه لصالح مشروع "حياة كريمة".

كما وقعت الوزارة بروتوكول تعاون مع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ممثلة في "أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية والمسكونية"، ومؤسسة حياة كريمة، بشأن تنسيق مشاركة الجاليات المصرية بالخارج لدعم أنشطة المشروع القومي "حياة كريمة"، فقد تم أيضا تدشين موقع موجه للجالية المصرية في الولايات المتحدة الأمريكية للترويج للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وعرض الأنشطة التي تقوم بها، وتسهيل مساهمة المصريين بأمريكا في دعم المبادرة التي من شأنها الارتقاء بحياة المواطنين، كما تم الإعلان عن أن مؤسسة Care 4 Needy Copts بمدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية إحدى المؤسسات الخيرية، قامت بتدشين الموقع وهي مؤسسة تعمل على تقديم خدماتها للأسر الأكثر احتياجا بمصر.

وخلال هذا العام وفى هذا الملف أيضا ، يجري بحث مشاركة المصريين المقيمين في كندا في حملة دعم المشروع القومي "حياة كريمة" والترويج له، الإسهام في تحسين الظروف المعيشية وتغيير حياة أهالينا في الريف المصري إلى الأفضل وخاصة في القرى الأكثر احتياجًا أو تلك المصدرة لظاهرة الهجرة غير الشرعية، خاصة من خلال استهداف دعم تمكين المرأة، والذي يتجسد في مساندة السيدات المكافحات صاحبات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والحرف اليدوية.