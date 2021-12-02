شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المعلمين: ولى أمر يعتدى بالضرب على معلمة فى الشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقت غرفة عمليات نقابة المهن التعليمية برئاسة محمد عبد الله الأمين العام، شكوى من المعلمة "مى حمدى محمود السيد" بمدرسة العزيزيه التابعة لإدارة منيا القمح محافظة الشرقية، بتعدي ولي أمر عليها بالضرب والسب أثناء تنظيم طابور الصباح داخل المدرسه ، وقامت المعلمة بتحرير محضر بالواقعة بمركز شرطة منيا القمح، وتم توقيع الكشف الطبى على المدرسه لاثبات إصابتها.

وعلى الفور، كلف خلف الزناتي نقيب المعلمين، ورئيس اتحاد المعلمين العرب، محسن لطفى رئيس النقابة الفرعية بالشرقية، بمرافقة المعلمة، خلال كل الخطوات والاجراءات، للحفاظ على حقها القانونى والأدبى ، وأن يتولى محامى اللجنة النقابية متابعة تطورات بلاغ الشرطة ضد ولي الأمر.

وتبين من التحقيقات التى أجرتها الشرطة والنيابة، أن المعلمة طالبت ولي الأمر، بالخروج من المدرسة وترك ابنته أثناء طابور الصباح، مما جعله ينهال عليها بالضرب والسب أمام الطلاب.

وكانت نقابة المعلمين، قررت تشكيل غرفة عمليات بالنقابة العامة مع بداية انطلاق الدراسة، وتخصيص رقم واتس أب 01555208606 ‏لتلقى شكاوى المعلمين، وتنفيذ تعليمات نقيب المعلمين بالتنسيق الكامل مع الفرعيات واللجان النقابية لسرعة تلبية نداء أى معلم يواجه أى مشكلة خلال تأديه رسالته فى تربية وتعليم الأجيال.