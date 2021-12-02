شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المعلمين: ولى أمر يعتدى بالضرب على معلمة فى الشرقية والان مع تفاصيل الخبر
وعلى الفور، كلف خلف الزناتي نقيب المعلمين، ورئيس اتحاد المعلمين العرب، محسن لطفى رئيس النقابة الفرعية بالشرقية، بمرافقة المعلمة، خلال كل الخطوات والاجراءات، للحفاظ على حقها القانونى والأدبى ، وأن يتولى محامى اللجنة النقابية متابعة تطورات بلاغ الشرطة ضد ولي الأمر.
وتبين من التحقيقات التى أجرتها الشرطة والنيابة، أن المعلمة طالبت ولي الأمر، بالخروج من المدرسة وترك ابنته أثناء طابور الصباح، مما جعله ينهال عليها بالضرب والسب أمام الطلاب.
وكانت نقابة المعلمين، قررت تشكيل غرفة عمليات بالنقابة العامة مع بداية انطلاق الدراسة، وتخصيص رقم واتس أب 01555208606 لتلقى شكاوى المعلمين، وتنفيذ تعليمات نقيب المعلمين بالتنسيق الكامل مع الفرعيات واللجان النقابية لسرعة تلبية نداء أى معلم يواجه أى مشكلة خلال تأديه رسالته فى تربية وتعليم الأجيال.