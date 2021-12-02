شكرا لقرائتكم خبر عن سفيرا الهند وبنجلاديش بالقاهرة يحتفلان بالذكرى الخمسين لإرساء العلاقات بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقام السفير الهندي بالقاهرة أجيت جوبتيه مؤتمرا صحفيا مشتركا مع سفير بنجلاديش منيرول إسلام، وذلك في مقر إقامة سفير الهند بمنطقة الزمالك بالقاهرة، للإعلان عن إقامة احتفالا بالذكرى الخمسين لإرساء العلاقات الدبلوماسية بين الهند وبنجلاديش، يوم 6 ديسمبر 2021، مع الاحتفال باليوبيل الذهبي لاستقلال بنجلاديش.

واعترفت الهند رسميا بدولة بنجلاديش كدولة مستقلة، في 6 ديسمبر من عام 1971، وخلال زيارة أجراها رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي إلى بنجلاديش في شهر مارس 2021، تم اعتماد يوم 6 ديسمبر باعتباره يوم الصداقة بين الهند وبنجلاديش، كما يصادف هذا العام أيضاً حلول اليوبيل الذهبي لاستقلال بنجلاديش.

وقد اتفقت الهند وبنجلاديش على الاحتفال سوياً بهذه المناسبات التاريخية في 18 دولة مختارة على مستوى العالم، وكانت مصر واحدة من بين هذه الدول التي وقع عليها الاختيار.

وستقوم كل من سفارة الهند وسفارة بنجلاديش بالقاهرة بتنظيم فعالية مشتركة لإقامة هذا الاحتفال في يوم 6 ديسمبر 2021 في قصر البارون بمصر الجديدة بالقاهرة.

وسيشهد الاحتفال تقديم عروض لفرق ثقافية من الهند وبنجلاديش وإقامة معرض رقمي للعلاقات الدبلوماسية بين الهند وبنجلاديش.

