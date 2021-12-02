شكرا لقرائتكم خبر عن من محكمة بنى عبيد.. وزير العدل يهيب بالعاملين حسن معاملة المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح صباح اليوم المستشار عمر مروان وزير العدل مبنى محكمة بني عبيد الجزئية بحضور الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ورئيس محكمة شمال المنصورة الابتدائية وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

جاء ذك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتقريب وتيسير إجراءات التقاضي على المواطنين.

وعقب الافتتاح أجرى الوزير جولة داخل أروقة المبنى المكون من ثلاثة طوابق تشمل القاعات الجنائية والمدنية المجهزة بأحدث الوسائل اللازمة لتشغيل المشروعات التقنية التي استحدثتها وزارة العدل ومحكمة للأسرة ومكتباً للنيابة العامة واستراحات للمحامين.

كما تفقد وزير العدل المكتب الأمامي للمحكمة المعد لخدمة المواطنين، ثم قام بافتتاح مأمورية الشهر العقاري والتوثيق المميكنة الملحقة بالمبنى.

وفي ختام جولة وزير العدل شدد على ضرورة تطبيق قرار مجلس الوزراء الخاص بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، كما أهاب بالعاملين حسن معاملة المواطنين والاهتمام بإنجاز مصالحهم.

كما قام المستشار عمر مروان وزير العدل بافتتاح فرع توثيق مميكن بنادي جزيرة الورد بمدينة المنصورة.

وأكد على أن المرحلة الراهنة تستوجب التوسع ورفع كفاءة فروع التوثيق، وضرورة الحفاظ على تقديم خدماتها بصورة حضارية.

وعلى هامش زيارته عقد الوزير لقاء مع قضاة محكمة استئناف المنصورة استعرض خلالها رؤية وزارة العدل لتحقيق العدالة الناجزة عبر مشروعاتها التكنولوجية وجهود القضاة في سرعة الفصل في الدعاوى وصولاً للعدالة المنشودة .