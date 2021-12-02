شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتابع تطبيق قرار منع دخول غير الملقحين المنشآت الحكومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مجهودات الأحياء والمراكز والمديريات فى تطبيق قرار منع دخول المواطنين لأي منشأة أو مصلحة حكومية، إلا بعد التأكد من الحصول علي اللقاح المضاد لفيروس كورونا

وحرص حى العمرانية اليوم على مراجعة شهادات المواطنين المترددين علي المركز التكنولوجي والإدارات التي تتعامل مع المواطنين داخل حي العمرانية والتأكد من الحصول علي اللقاح المضاد لفيروس كورونا قبل الدخول وذلك تطبيقا لقرار السبد رئيس مجلس الوزراء حفاظا على السلامة العامة وذلك تحت إشراف السيد محمد نور الدين رئيس حى العمرانية .

وفى السياق، أكد محافظ الجيزة، أنه تم تطبيق قرار حظر دخول أي موظف لم يتلق التطعيم ضد فيروس كورونا بداية من منتصف الشهر الماضي مشدداً على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومديري المديريات بالتنسيق مع مديرية الصحة للانتهاء من تطعيم جميع العاملين، مشيراً إلى أن الدولة وفرت وحدات متنقلة وفرقا بجميع الأماكن لتطعيم المواطنين بسهوله ويسر .

وأشار إلى أنه قد تم توفير قوافل طبية بالديوان العام والوحدات المحلية والمديريات خلال الفترة الماضية لتطعيم الموظفين الذين لم يحصلوا على التطعيم بعد.

وناشد محافظ الجيزة جميع المواطنين الذين لم يحصلوا على اللقاح حتى الآن، بسرعة التوجه لأقرب مركز ثابت أو متحرك لتلقي اللقاح، حرصاً على سلامتهم، موجهاً بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية والحفاظ على التباعد، لضمان سلامة الجميع.