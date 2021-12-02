شكرا لقرائتكم خبر عن Edex 2021 يختتم فعاليات اليوم الرابع والأخير.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم معرض إيديكس 2021 فعالياته اليوم الخميس ، وذلك بعد 4 أيام حافلة بالأحداث والانجازات، وحيث توافد على المعرض آلاف الزوار من المصريين والعرب والأجانب، وذلك بمقر انعقاده بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

وشهد المعرض على مدار أيامه الأربعة حضور مكثف من الملحقين العسكريين وسفراء الدول العربية والأجنبية، وعدد من الوزراء والمسئولين فى الدول الصديقة والشقيقة، وساعدت عملية تنظيم المعرض بشكل مبسط و ميسر موزعا على 3 قاعات رئيسية تضم 21 جناحا، ويشارك فيها أكثر من 400 شركة وعارض، بأن يشعر الزوار بالأريحية فى الزيارة، بالإضافة لتجاوب كافة الشركات مع عمليات الشرح والتبسيط للمعدات والأسلحة، وذلك بهدف وضع رؤية كاملة لدى زوار المعرض بما يقدمونه.وتوافد على المعرض العديد من طلبة المدارس والجامعات والكليات العسكرية، وشاهدوا كافة الأجنحة سواء الجناح المصري أو أجنحة الشركات الأخرى، وحيث تضمنت بعض الأجنحة وسائل تفاعلية مع الأسلحة التى يعرضونها، وذلك مواكبة لفكرة التطوير والتحديث على وسائل العرض عالميا.