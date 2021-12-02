شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد 2021.. تشغيل المرحلة الأولى من الربط الكهربائى بين مصر والسعودية يونيو 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضعت وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة خطتها فى تحول مصر لمحور عالمى للطاقة على رأس أولوياتها، ومن المتوقع أن تشهد السنوات القليلة المقبلة تحول مصر لمحور عالمى لنقل وتبادل الطاقة مع جميع دول العالم وهو ما يحقق مكاسب اقتصادية واجتماعية وسياسية كبيرة لمصر.

ويعد خروج مشروع الربط الكهربائي بين مصر و السعوديه إلى حيز التنفيذ والذى يستغرق إنشائه 36 شهر من تاريخ توقيع العقود إنجاز جديد يضاف إلى قائمة انجازات وزارة الكهرباء ، بعد تم الانتهاء من الدراسات الخاصة بمشروع الربط الكهربائي بين مصر و السعوديه و كافة الجوانب الفنية الخاصة بالمشروع الذى يتيح تبادل 3 آلاف ميجاوات بين البلدين.

و من المتوقع أن يشمل الجدول الزمني للمشروع يتضمن تشغيل المرحلة الأولى من المشروع فى يونيو 2024 بقدرة 2000 ميجا وات ، مشيرا إلى أن باقى القدرات ستدخل تباعا إلى أن تصل الى 3 الاف ميجا وات للتبادل مع الجانب السعودي