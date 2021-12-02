شكرا لقرائتكم خبر عن لو هتتجوز النهاردة.. اعرف الدين بيقولك تعمل إيه فى ليلة الدخلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفضل كثير من المصريين إتمام عقود الزفاف يوم الخميس من كل أسبوع، وكانت دار الافتاء أوضحت صيغة الأدعية التي تُقال يوم الزفاف؟ وكيفية الصلاة في هذا اليوم؟ وذلك على النحو الآتى:

يأخذ الرجل بناصية -أي مقدَّمة الرَّأس- امرأته ويقول: اللهم أسألك خيرها وخير ما جَبَلْتَهَا عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جَبَلْتَهَا عليه، ويصليان معًا ركعتين جماعة يؤمها فيهما، ثم قبل دخوله بها ينوي إعفاف نفسه وإعفافها، وينوي الولد الصالح الموحِّد النافع، ويقول: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، أي جنب ما رزقتنا من معاشرة ومن ولد قد ينتج من هذه المعاشرة- الشيطان.