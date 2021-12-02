القومية للأنفاق تخطط لشراء 4 قطارات مكيفة جديدة للخط الثانى للمترو

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القاهرة - سامية سيد - تخطط الهيئة القومية للأنفاق لشراء 4 قطارات مكيفة جديدة لصالح الخط الثانى للمترو بعد القطارات الـ 6 الكورية المكيفة الجديدة التى اكتمل وصولها اكتوبر الماضى.

كانت الهيئة القومية للأنفاق تعاقدت مع شركة هونداي روتم الكورية لتوريد صفقة القطارات الجديدة الـ 6 بتكلفة قيمتها الإجمالية 130 مليون دولار بالإضافة إلى 63 مليون جنيه مصري شاملة توريد قطع الغيار اللازمة لمدة ثمان سنوات بعد فترة الضمان.

واستقبلت الهيئة القومية للأنفاق قطار شهرياً من القطارات الـ 6 المتعاقد عليها، ومع وصولها بالكامل سيصل عدد القطارات المكيفة العاملة بالخط الثانى 10 قطارات من إجمالي 45 قطار، ويتم تمويل هذه القطارات من خلال قرض ميسر من البنك الأوربى لإعادة الاعمار والتنمية والخزانة العامة للدولة.

القطارات الجديدة لها مواصفات عديدة مميزة ، حيث تتمتع بنظام تكييف هواء عالي السعة وتم تزويدها بممر آمن يسمح بانتقال الركاب بين العربات لمزيد من الراحة في ظروف التشغيل العادية كما تم تزويدها بكاميرات تليفزيونية مثبتة في مقدمة القطار للمراقبة المركزية للسكة، ويوجد داخل العربات شاشات LCD لاستخدمها في تزويد الركاب بمعلومات عن الرحلة كما يمكن استخدامها تجارياً في بث الإعلانات التجارية مدفوعة الأجر، كما يوجد أعلى الأبواب شاشة لإعلام الركاب باسم المحطة النهائية قبل استقلالهم للقطار.

كما تم تخصيص أماكن للكراسي المتحركة وتزويدها بوسائل تثبيت لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة في عملية التنقل كما تم تزويد العربات بخرائط أعلى أبواب الركاب من الداخل تبين مسار القطار عن طريق لمبات مضيئة لمساعدة فاقدي حاسة السمع .