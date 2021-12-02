شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء تخاطب التأمينات لحل مشاكل أسر شهداء أعضائها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاطبت النقابة العامة للأطباء اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي لتحديد موعد للإجتماع مع وفد من النقابة يضم الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء والدكتور أيمن سالم أمين عام النقابة والدكتور إبراهيم الزيات عضو مجلس النقابة العامة للأطباء.

قال الدكتور إبراهيم الزيات عضو مجلس النقابة العامة للأطباء أن اللواء جمال عوض أبلغه بموعد الإجتماع يوم الأحد 12 ديسمبر الجارى، لبحث مشاكل الأطباء و أسر شهداء الأطباء بهيئة التأمين الإجتماعي.

وأكدت الدكتورة إيمان سلامة مقرر اللجنة الاجتماعية بالنقابة، على وجود العديد من شكاوى أسر الأطباء شهداء كورونا في بعض المحافظات من عدم صرف معاش الوفاة الإصابية، و أضافت: أن الأطباء على المعاش و الذين كانوا متعاقدين مع الحكومة أو بالعمل الخاص و استشهدوا أثناء عملهم لم تقم هيءة التأمين الإجتماعي بصرف معاش إصابة العمل لأسرهم.

فيما قال الدكتور أحمد حسين مقرر لجنة الإعلام أن مجلس النقابة العامة في إجتماعه الأخير ‘قد ناقش المشكلات التي تواجه أسر شهداء الأطباء ‘و إتخذ المجلس عدة قرارات لحل تلك المشاكل تبدأ بالاجتماع برئيس هيئة التأمين الإجتماعى، و أضاف حسين أن معاش الوفاة الإصابية هو حق لأسرة الموظف الذي يتوفى إثر إصابة أثناء تأدية عمله، و أن هذا المعاش موارده هي مستقطعات تأمينية من رواتب العاملين للتأمين ضد إصابة العمل.

وأكد حسين أن حقوق أسر شهداء الأطباء كثيرة ستعمل النقابة جاهدة على تحقيقها.