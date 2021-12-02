شكرا لقرائتكم خبر عن مراكب النجاة وإعلان تفاصيل أول وثيقة تأمين للمصريين بالخارج.. حصاد وزارة الهجرة 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منذ أن أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قرارًا بعودة وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج في 2015 وحتى الآن؛ وقد أخذت الوزارة على عاتقها رعاية المصريين بالخارج وحماية حقوقهم وتلبية احتياجاتهم وتوعيتهم، إلى جانب مواصلة العمل على مكافحة الهجرة غير الشرعية ودعم المشروع القومي "حياة كريمة" لتطوير وتنمية قرى الريف المصري، وذلك في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وشهد عام 2021 الذي العديد من الجهود والأنشطة في ملفات مختلفة من بينها ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية ، وإحياء الجذور ، و دمج المصريين بالخارج فى المشروع القومى حياة كريمة .

ونستعرض فيما يلى أبرز إنجازات وزارة الهجرة، خلال عام 2021 ، فى نقاط مبسطة كما يلى :

- تخصيص 250 مليون جنيه بميزانية الدولة 2021 لدعم تنفيذ مبادرة مراكب النجاة في 70 قرية على مستوى الجمهورية

- إجراء زيارتين لمحافظتي بني سويف والدقهلية المحطتين الخامسة والسادسة لمبادرة "مراكب النجاة"

- تم عقد لقاءات مع أهالي المحافظتين و استعراض عدد من النماذج الناجحة لشباب المحافظتين في عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

- استعراض خطط وجهود جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

- تنظيم النسخة الرابعة تمثلت في زيارة لـ (15 شابا) من مصر واليونان وقبرص شملت لقاء رؤساء مصر وقبرص واليونان وزيارة أهم المعالم السياحية والتراثية في مصر.

- وقَّعت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم مذكرة تفاهم للتعاون بين مصر وقبرص واليونان، مع نظيريها القبرصي فوتيس فوتيو، المفوض الرئاسي لشئون القبارصة المغتربين، واليوناني كوستاس فلاسيس، نائب وزير الخارجية اليوناني، بشأن التعاون في مجال شئون المغتربين والذي يأتي امتدادًا للمبادرة الرئاسية إحياء الجذور، ضمن النسخة التاسعة من القمة الرئاسية المصرية-القبرصية-اليونانية.

- إدماج المصريين بالخارج في دعم المشروع القومي "حياة كريمة"

- أكتوبر 2021 أطلقت وزارتا الهجرة والتخطيط حملة الدعم الأولى للمصريين بالخارج من أجل الترويج للمشروع القومي لتنمية وتطوير الريف المصري "حياة كريمة"

- إنشاء أول منصة إلكترونية تتيح للمصريين بالخارج المشاركة في هذا المشروع القومي

- الجالية المصرية في الولايات المتحدة الأمريكية، أهدت أكثر من 6 مليون جنيه لصالح مشروع "حياة كريمة".

تدشين موقع موجه للجالية المصرية في الولايات المتحدة الأمريكية للترويج للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

- إعلان وزارة الهجرة عن تفاصيل إصدار وثيقة التأمين الاختيارية تلبية لطلبات المصريين بالخارج خاصة من العاملين بدول الخليج

- تحت شعار "اتكلم عربي وعيشها مصري"، إصدار التطبيق الإلكتروني "اتكلم عربي" وإتاحته على نظامي أندرويد ،

إطلاق مبادرة للمصريين المقيمين في الدول الأفريقية تحت عنوان "صوت مصر في أفريقيا".