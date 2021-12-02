شكرا لقرائتكم خبر عن حملات موسعة لإزالة الحواجز الحديدية بشوارع حدائق الأهرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتكثيف حملات الرصد للمخالفين ورفع الإشغالات وإزالة التعديات وضبط محاولات تحويل الوحدات السكنية إلى محال تجارية بحدائق الأهرام مع عرض تقرير يومي بمجهودات مواجهه كافه المخالفات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفى ذلك الإطار تمكنت محافظة الجيزة من خلال حى الهرم وقطاع هضبة الأهرام من ضبط 22 محاولة تحويل وحدات من الغرض السكنى إلى التجارى حيث تم إيقاف أعمال تشطيب وتحويل الوحدات وإزالة المخالفات بعدد من العقارات، مع تكسير الأرضيات وسحب الأبواب والأخشاب والمعدات وتحرير محاضر للمخالفين إلي جانب تنفيذ الإزالة الكاملة للروف بالعقار الكائن رقم 139 قطعة ط.

وشملت مجهودات محافظة الجيزة بحدائق الأهرام إيقاف أعمال وغلق مركز تجميل يزاول النشاط بدون ترخيص بالعقار رقم 467 قطعه أ و رفع جميع الإشغالات وكافة الحواجز الحديدية والأسمنتية المتواجدة أمام العقارات الكائنة 90 ، و91 ، و92 قطعه ز بالإضافة إلي إزالة إطارات السيارات المتروكة لحجز أماكن الركنات والحواجز الحديدية بالقطعة 370 ح والتي تعوق حركه المارة والسيارات كما تم ضبط ومصادره عربيه مشروبات طريق الفيوم بدون تصريح.

كما شنت محافظة الجيزة حملة رفع للإشغالات مكبرة، أسفرت عن ضبط ومصادره عدد 560 حاله إشغال متنوعة للمحال والباعة الجائلين.

كما شن حملة نظافة موسعة على شوارع العشرين والجيش والضغط وقطع الأراضي الكائنة 37 ح ، 107 ح تم فيها رفع مخلفات وكنس وتجريد ومتابعة أعمال تجريد وتمهيد الطريق البطيئ بالقطاع.