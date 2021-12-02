شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار قيد جمعية الفقهاء لتنمية المجتمع بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية"، فى عددها 270 الصادر بتاريخ أول ديسمبر سنة 2021، قرار مديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة بشأن قيد جمعية الفقهاء لتنمية المجتمع بعزبة خير الله بالقاهرة.

ونص القرار رقم 5632 لسنة 2004، على أنه وبعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وعلى الائحة التنفيذية للقانون الصادر بالقرار رقم 178 لسنة 2002، وعلى مذكرة إدارة الجمعيات المؤرخة فى 19/5/2004، تقرر قيد جمعية الفقهاء لتنمية المجتمع، الواقعة بـ6 شارع جميل البقال، أرض الطحاوى بعزبة خير الله بالقاهرة.

ويعد ميدان عمل الجمعية، رعاية الأسرة والطفولة والأمومة، ونشاطها إنشاء حضانة للأطفال من سن 6 سنوات للأعضاء وأهالى الحي، وإنشاء مكتبة للطفل ومركز تدريب للحاسب الآلى للأطفال، وإنشاء ناد للطفل وتجهيزه بالألعاب الترفيهية والكمبيوتر، وإنشاء حديقة للطفل، وإنشاء دور لرعاية الأيتام وخدمة الرعاية البديلة، وإقامة مكاتب للتوجيه والاستشارات الأسرية والعائلية.

ويشمل نشاطها إقامة مراكز تدريب مهنى للسيدات والفتيات على الحرف المهنية، وإقامة دور للمغتربات المقيمين من خارج القاهرة، وإقامة مركز للأسر المنتجة ومراكز خدمات المرأة العاملة، وإنشاء الأندية النسائية، وإنشاء مراكز التوعية بأضرار المسكرات والمخدرات.