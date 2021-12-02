شكرا لقرائتكم خبر عن قائد القوات البحرية يعلن تدشين المعرض البحرى الأول سبتمبر 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفريق أحمد خالد، قائد القوات البحرية، تدشين المعرض البحرى الأول "Naval Power" للقوات البحرية سبتمبر 2022 برعاية وزارة الدفاع المصرية، وذلك بالتعاون مع شركة Arabian World Events المنظمة حاليًا للمعرض الدولى للصناعات العسكرية والدفاعية فى مصر بدورته الحالية، جاء ذلك على هامش فعاليات معرض إيديكس ٢٠٢١، والذى تنتهى فعالياته اليوم.

وشهد المعرض حضور مكثف للزائرين الذين عبروا عن سعادتهم بمستوى المعرض الذى تشارك به كبرى شركات التسليح العالمية، كما تفقد قادة الوفود العسكرية للدول الصديقة والشقيقة وعدد من الشخصيات العامة المعرض، حيث أشادوا بما لمسوه من مستوى تنظيمى متميز يبرز ريادة مصر وقوة قواتها المسلحة على الصعيد العسكرى الدولى.