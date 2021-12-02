شكرا لقرائتكم خبر عن أمين "البحوث الإسلامية": خدمة الفتوى تسعى لمحاربة الفكر المتطرف والان مع تفاصيل الخبر
وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عيّاد، إن خدمة الفتوى من أهم الخدمات التي يقدمها مجمع البحوث الإسلامية ضمن عملية التواصل الفعّال مع جميع فئات المجتمع والتي تلبي احتياجات الكثير منهم في الجانب المعرفي حول القضايا المختلفة سواء ما يتعلق منها بعبادتهم أم معاملاتهم اليومية وعلاقتهم بمن حولهم، كما أن مخرجات هذه الخدمة تأتي تعزيزًا لجهود إرساء السلام المجتمعي، ومحاربة الفكر المتطرف، وتصحيح المفاهيم والأفكار المغلوطة التي يسعى البعض لترويجها بين الناس.
أضاف الأمين العام أن لجان الفتوى بالأزهر الشريف تعمل على تأصيل القضايا الفقهية والفكرية التي تشغل بال المجتمع، بالإضافة إلى المسائل المتعلقة بالمعاملات المالية، وبعض المشكلات الأسرية كالطلاق والميراث، وذلك انطلاقًا من سعي الأزهر الشريف لمعايشة هموم الناس وأحوالهم، وتيسير الحصول على الفتوى الشرعية الصحيحة من المؤهلين للإدلاء بها، وقطع الطريق على من يروجون للأفكار المتشددة والفتاوى الشاذة.