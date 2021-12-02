شكرا لقرائتكم خبر عن أمين "البحوث الإسلامية": خدمة الفتوى تسعى لمحاربة الفكر المتطرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف اليوم الثاني لمقابلات أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر من المتقدمين للعمل بلجان الفتوى الرئيسة بالقاهرة والمحافظات؛ وذلك بحضور الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الأسبق، الدكتور حسن الصغير الأمين العام لهيئة كبار العلماء، الدكتور نصر فريد واصل عضو هيئة كبار العلماء والمفتي الأسبق، الدكتورعلي حسين أمين لجنة الفتوى بالجامع الأزهر، الدكتور فتحي الفقي عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور سعيد عامر الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني بالمجمع، الدكتور محمد عامر الأستاذ بجامعة الأزهر.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عيّاد، إن خدمة الفتوى من أهم الخدمات التي يقدمها مجمع البحوث الإسلامية ضمن عملية التواصل الفعّال مع جميع فئات المجتمع والتي تلبي احتياجات الكثير منهم في الجانب المعرفي حول القضايا المختلفة سواء ما يتعلق منها بعبادتهم أم معاملاتهم اليومية وعلاقتهم بمن حولهم، كما أن مخرجات هذه الخدمة تأتي تعزيزًا لجهود إرساء السلام المجتمعي، ومحاربة الفكر المتطرف، وتصحيح المفاهيم والأفكار المغلوطة التي يسعى البعض لترويجها بين الناس.

أضاف الأمين العام أن لجان الفتوى بالأزهر الشريف تعمل على تأصيل القضايا الفقهية والفكرية التي تشغل بال المجتمع، بالإضافة إلى المسائل المتعلقة بالمعاملات المالية، وبعض المشكلات الأسرية كالطلاق والميراث، وذلك انطلاقًا من سعي الأزهر الشريف لمعايشة هموم الناس وأحوالهم، وتيسير الحصول على الفتوى الشرعية الصحيحة من المؤهلين للإدلاء بها، وقطع الطريق على من يروجون للأفكار المتشددة والفتاوى الشاذة.