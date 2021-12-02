شكرا لقرائتكم خبر عن مطران الكنيسة الأسقفية يترأس صلوات الجنازة على والدة زوجته بكاتدرائية جميع القديسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت الكنيسة الأسقفية الإنجليكانية بمصر أنها تنعى وفاة سميرة عطا الله والدة زوجة الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة.

وأوضحت الكنيسة فى بيان رسمي لها أن رئيس الأساقفة سيترأس صلوات الجنازة على روحها بكاتدرائية جميع القديسين في الزمالك الرابعة عصر اليوم على أن تتلقى الأسرة العزاء فى قاعة الكنيسة فى السابعة مساء.

وكان الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، كلف الكنن أنطونى بول ليصبح مطرانًا مساعدًا بإقليم الإسكندرية، قائلًا: استعد لدعوة جديدة مع الله ولتبني في إقليم الإسكندرية للكنيسة، وذلك خلال صلوات القداس الإلهي بكاتدرائية جميع القديسين وبحضور الدكتور منير حنا رئيس الأساقفة الشرفي للإقليم، وجاريث بايلي السفير البريطاني بالقاهرة.

وقدم رئيس الأساقفة خلال القداس عظة من العهد الجديد روى فيها مشهد السيد المسيح مع التلاميذ فوق مركب صيد قائلًا: جلس المسيح فوق المركب وقد كانت علامة لكي يفتح فاه ويعلم تلاميذه عن الخلاص ثم قال لسمعان بطرس ادخل إلى العمق وكانت دعوة جديدة تتطلب تكريسا والتزاما أعظم.

وأوضح رئيس الأساقفة: أفضل طريقة للصيد هي أن تقترب من الشاطئ وتصيد ليلًا ولكن يسوع نصحهم بالدخول إلى العمق والصيد في وضح النهار، وقد كانت خبرة جديدة عليهم، مضيفًا: كثيرا ما نسمع كلمة الله ونساوم وبدلا من طاعة الرب نقول: لقد تعبنا الليل كله ولم نحصد شيئا.