شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار افتتاح معبر رفح البرى من الجانبين للعبور والمساعدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استمر افتتاح وتشغيل معبر رفح البري اليوم الخميس من الجانبين، وذلك طبقا لتوجيهات القيادة السياسية .

وأشارت المصادر المسئولة عن تشغيل المعبر إلى استمرار الافتتاح والتشغيل اليوم لعبور العالقين والحالات الانسانية من الجانبين .. مع استمرار ادخال المساعدات ومواد ومعدات اعادة الاعمار الى قطاع غزة، وذلك طبقا لتوجيهات القيادة السياسية .

وأكدت المصادر على استمرار تواجد الأطقم الإدارية والفنية للتيسيرعلى الأخوة الفلسطينيين، ولسرعة إنهاء إجراءات العبور وإدخال المساعدات ومواد إعادة الإعمار لى قطاع غزة .. كما أن الاستعدادات قائمة لاستقبال الحالات الانسانية ولادخال أية مساعدات الى قطاع غزة فى أى وقت .

يذكر أنه تم تشغيل المعبر استثنائيا اعتبارا من يوم الأحد الموافق 16 مايو الماضى لاستقبال الجرحى والمصابين والحالات الانسانية وادخال المساعدات .. علاوة على عبور العالقين من الجانبين ، وهناك جاهزية لتشغيل المعبر فى أى وقت طبقا لتطورات الأوضاع وبموافقة السلطات .

يشار أيضا إلى أنه يتم افتتاح المعبر بصفة استثنائية للحالات الإنسانية في أي وقت ولادخال المساعدات طوال أيام الأسبوع بموافقة السلطات ( ووفقا للحاجة ) .. بينما يتم تعطيل العمل به بالنسبة لحركة العبور بين الجانبين أيام الجمع والعطلات الرسمية طبقا لاتفاق المعابر المعمول به بين مصر والسلطة الفلسطينية .