شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تقرر فصل طالب ونقله من المدرسة لتعديه بالضرب على معلم بالبحيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تقرر فصل طالب تعدى على معلمه ونقله من المدرسة، مشددة على أنه لن تسمح الوزارة بالتجاوز ضد أى معلم دون محاسبة المخطئ، لافتة إلى أنه سيتم ايضا محاسبة المعلم لتنازله عن الواقعة.

وكانت غرفة عمليات نقابة المعلمين، برئاسة محمد عبد الله الأمين العام، تلقيها شكوى من معلم بمدرسة المكمورة الإعدادية المشتركة بمنطقة سيدي شحاتة التابعة لقسم شرطة كفر الدوار بمحافظة البحيرة بتعدى عليه من طالب بالضرب أمام المدرسة بعد منعه من معاكسة طالبة بنفس المدرسة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

وعلى الفور كلف خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، أحمد حسن رمضان رئيس النقابية بكفر الدوار ، بمرافقة المعلم، وأن يتولى محامى اللجنة النقابية متابعة تطورات بلاغ الشرطة ضد الطالب، والحفاظ على حقه القانوني والأدبي.

وكانت نقابة المعلمين ، قررت تشكيل غرفة عمليات بالنقابة العامة مع بداية انطلاق الدراسة ، وتخصيص رقم واتس أب 01555208606 ‏لتلقى شكاوى المعلمين ، وتنفيذ تعليمات نقيب المعلمين بالتنسيق الكامل مع الفرعيات واللجان النقابية لسرعة تلبية نداء أى معلم يواجه أى مشكلة خلال تأديه رسالته فى تربية وتعليم الأجيال.