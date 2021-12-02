شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تقرر فصل طالب ونقله من المدرسة لتعديه بالضرب على معلم بالبحيرة والان مع تفاصيل الخبر
وكانت غرفة عمليات نقابة المعلمين، برئاسة محمد عبد الله الأمين العام، تلقيها شكوى من معلم بمدرسة المكمورة الإعدادية المشتركة بمنطقة سيدي شحاتة التابعة لقسم شرطة كفر الدوار بمحافظة البحيرة بتعدى عليه من طالب بالضرب أمام المدرسة بعد منعه من معاكسة طالبة بنفس المدرسة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.
وعلى الفور كلف خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، أحمد حسن رمضان رئيس النقابية بكفر الدوار ، بمرافقة المعلم، وأن يتولى محامى اللجنة النقابية متابعة تطورات بلاغ الشرطة ضد الطالب، والحفاظ على حقه القانوني والأدبي.
وكانت نقابة المعلمين ، قررت تشكيل غرفة عمليات بالنقابة العامة مع بداية انطلاق الدراسة ، وتخصيص رقم واتس أب 01555208606 لتلقى شكاوى المعلمين ، وتنفيذ تعليمات نقيب المعلمين بالتنسيق الكامل مع الفرعيات واللجان النقابية لسرعة تلبية نداء أى معلم يواجه أى مشكلة خلال تأديه رسالته فى تربية وتعليم الأجيال.