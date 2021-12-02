أخبار مصر.. انخفاض بدرجات الحرارة غدا وشبورة كثيفة ورياح غرب البلاد والعظمى بالقاهرة 22

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، أبرزها انخفاض بدرجات الحرارة غدا وشبورة كثيفة ورياح غرب البلاد والعظمى بالقاهرة 22.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..انخفاض بدرجات الحرارة غدا وشبورة كثيفة ورياح غرب البلاد والعظمى بالقاهرة 22

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن غدا الجمعة، انخفاض فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس بارد ليلا على كافة الأنحاء.

الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس خلال ديسمبر: الأمطار أعلى من المعدلات الطبيعية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تنبوءا جـويا لشهر ديسمبر عام 2021، ومقارنته بالخمسة أعوام الماضية من خلال الدراسة المناخية من قاعدة بيانات المحطات التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية في مختلف محافظات جمهورية مصر العربية خلال شهر ديسمبر في الفترة من 2016 إلى 2020، ومقارنتها بالتنبؤ الجوى لشهر ديسمبر 2021.

تحويلات مرورية بسبب غلق طريق السويس الصحراوى من الكيلو 60 إلى 109 لمدة 3 أشهر

تجرى غدا الجمعة الإدارة العامة لمرور القاهرة، تحويلات مرورية لحركة السيارات بسبب أعمال توسعة وتطوير طريق السويس الصحراوى مما يستلزم إجراء غلق الطريق "الرئيسى والخدمة" أمام حركة المرور فى القادم من القاهرة اتجاه السويس، وكذلك الأمر في الاتجاه المعاكس لمدة 3 أشهر، وسط تواجد الخدمات المرورية اللازمة لمتابعة حركة السيارات.

غلق جزئى غدا لشارع التحرير وتقاطعه مع "النور وميدان الجلاء" بالاتجاهين يومين

أعلنت محافظة الجيزة إنه في إطار أعمال التطوير الجاري تنفيذها بشارع التحرير والقيام بأعمـال مـد كابلات جهد متوسط ضمن الخطة القومية لتحسين شبكة الكهرباء والذي تم إسنادها لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء فإنه سيتم تنفيذ قطع عرضي لشارع التحريـر عنـد تقاطعاته مع ( شارع النـور وميدان الجلاء ) .

"الأموال العامة" تسقط أخطر عصابات الاتجار فى العملة بالسوق السوداء

نجحت مباحث الأموال العامة باشراف اللواء محمد عبد الله في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي.

تحويلات مرورية 5 أيام لأعمال تطوير بتقاطع شارعى الزهراء واللاسلكى بالمعادى

أجرت الإدارة العامة لمرور القاهرة، تحويلات مرورية لتنفيذ الأعمال الإنشائية بتقاطع شارع الزهراء مع شارعى "اللاسلكى – 216" في منطقة المعادى لمدة 5 أيام، وسط تواجد الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة زحام السيارات.

المرور يغلق مطالع كوبرى الساحل لإجراء أعمال تطوير لمدة 3 أيام

تجرى الإدارة العامة لمرور الجيزة ، غلق جزئي لمطالع كوبرى الساحل في الإتجاه القادم من ميدان الكيت كات والقادم من مناطق الوراق إتجاه محافظة القاهرة (كمرحلة أولى) لمدة 3 أيام ، لإستكمال أعمال صيانة الفواصل والأسوار المعدنية والطبقة الأسفلتية بكوبري، وسط تواجد الخدمات المرورية.

حياة كريمة.. تسليم 3950 أسرة من مصر القديمة وحدات مفروشة بالسلام

أكدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أنه تم نقل وتسليم 3950 أسرة، من منطقة عزبة أبو قرن بمصر القديمة، وحدات مفروشة بمدينة معا بالسلام ضمن خطة تطوير المناطق غير الآمنة وتوفير سكن ملائم لسكان تلك المناطق، ومبادرة حياة كريمة.

الرئيس السيسى يصدق على اتفاق تمويل إضافى لبرنامج تحسين كفاءة استخدام الطاقة

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم، الخميس، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم 118 لسنة 2020 بالموافقة علي اتفاق قرض تمويل إضافي لبرنامج تحسين كفاءة استخدام الطاقة لشركة السويس لتصنيع البترول بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 50 مليون دولار أمريكى، الموقع في القاهرة بتاريخ 23 -11-2019.

8 آلاف للمتر السكنى و16 للتجارى.. صرف تعويضات لسكان شارع حسين كامل بألماظة

أكد الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أن قيمة تعويضات السكان بمسار توسعة شارع حسين كامل بألماظة بلغ 187 مليون جنيه، موضحا أنه تم يتم تعويض السكان بالقيمة السعرية للمنطقة وفقا لخبراء التقييم، وذلك لصرف التعويض العادل والمناسب، مع إمكانية الحصول على وحدة سكنية بديلة إذا رغب السكان.

التنمية المحلية: رصف 22,5 ألف طريق محلى بتكلفة 46,8 مليار جنيه خلال 7 سنوات

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية أن ما شهدته مصر من انجازات في قطاع رصف الطرق المحلية وباقي القطاعات التنموية خلال السبع سنوات الماضية من القيادة الحكيمة لفخامة رئيس الجمهورية بعد اعجازاً حقيقياً و إنجازاً غير مسبوق لصالح المواطن المصري مشيراً إلى أنه تم رصف عدد 22 ألفاً و 529 طرق محلية تابعة للمحافظات من خلال المشروع القومي لرصف الطرق في الفترة من عام 2014 وحتي نهاية نوفمبر 2022 بإجمالي أطوال بلغت 20 ألفاً و308 كيلومترات وبتكلفة قدرها 46,8 مليار جنية .

18 يوما وينتهى الخريف.. الشتاء يبدأ 21 ديسمبر ويستمر 88 يوما و23 ساعة

حوالى 18 يوما تقريبا باتت تفصلنا عن انتهاء فصل الخريف المعروف باسم "سيد الفصول" وبداية الانقلاب الشتوي إيذانا ببدء فصل الشتاء، والذى من المرتقب أن يبدأ 21 ديسمبر المقبل وفق الحسابات الفلكية.

نائب كندى من أصل مصرى يحصل على دعم جميع أحزاب البرلمان لتمرير قانون حرية الأديان

قال النائب الكندى من أصل مصرى، شريف سبعاوى، إن تمرير قانون حرية الأديان فى برلمان "أونتاريو" يعد انتصارا كبيرا لجميع المدافعين عن حرية ممارسة العقيدة فى شتى أنحاء العالم، مؤكدا أن حرية الأديان من القيم الإنسانية الرئيسية.

تراجع عقود الزواج فى مصر لـ18ألف عقد و3 آلاف حالة طلاق سبتمبر الماضى

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع عقود الزواج والطلاق في الفترة الأخيرة، حيث بلغ عدد عقود الزواج في مصر 62.1 ألف عقد في شهر سبتمبر الماضي، بينما كانت 80.3 ألف عقد خلال شهر سبتمبر عام 2020، بتراجع بلغ نحو 18.2 ألف عقد.

الإسكان: وفد حكومى عراقي يزور العاصمة الإدارية الجديدة لبحث سبل التعاون

استقبل المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية العاصمة الإدارية الجديدة، وفدا رفيع المستوى من الحكومة العراقية، يضم جابر عيد خاجي، وكيل وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العراقية، ومديري عموم التخطيط والمتابعة والاسكان والطرق والجسور بالحكومة العراقية، لزيارة المشروعات المختلفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبحث سبل التعاون.

تسليم 4 آلاف وحدة سكنية بمشروع سكن مصر بحدائق أكتوبر منتصف ديسمبر 2021

قال المهندس أحمد حسن، نائب رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، أنه من المقرر بدء تسليم نحو 4608 وحدة بواقع 192 عمارة، اعتبارا من منتصف الشهر المقبل، موضحا أن الجهاز قرر تأخير عملية التسليم لحين الانتهاء من كافة الإشكاليات التى تتعلق بالكهرباء فى الموقع، موضحا أن الوحدات لجاهزة للسكن فور الاستلام مباشرة، وكافة الخدمات داخل الموقع من أعمال لاندد سكيب وتنسيق الموقع وكذلك الخدمات الأخرى من حضانات ومدارس ومستشفيات وخلافه تم الانتهاء منها بالفعل، لتوفير حياة مناسبة لمن يرغب فى السكن فور الاستلام.

موعد مباراة مصر والسودان فى بطولة كأس العرب

يلتقى منتخب مصر مع نظيره السودانى، فى الجولة الثانية بدورى المجموعات ببطولة كأس العرب المقامة حاليا فى قطر وتنتهى يوم 18 ديسمبر الجارى.

الأهلى يؤجل ضم حارس مرمى جديد إلى الصيف المقبل

أجلت لجنة التخطيط بالنادى الأهلى فكرة ضم حارس مرمى جديد إلى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وعدم التفكير فى ضم حارس مرمى فى وجود الثلاثى محمد الشناوى وعلى لطفى ومصطفى شوبير ومعهم الحارس الصاعد حمزة علاء، لقناعة الجهاز الفنى بعدم حاجة الجهاز الفنى إلى ضم حراس جدد فى الموسم الحالى ولوجود بدائل للشناوى حال غيابه وهما الثنائى لطفى وشوبير.

صلاح غير قابل للإيقاف.. صحف إنجلترا تتغنى بالنجم المصري بعد رباعية ليفربول ضد إيفرتون

تصدر محمد صلاح نجم ليفربول، أغلفة الصحف الإنجليزية بعد قيادة الريدز للفوز على إيفرتون بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ 14 من منافسات الدوري الإنجليزي، على ملعب "جوديسون بارك".

كيروش يبحث عن حلول لـ3 عقبات فنية فى منتخب مصر قبل مواجهة السودان السبت المقبل.. إهدار الفرص السهلة أمام المرمى.. بديل حمدي فتحي بعد ارتجاج المخ.. ومركز الجناح الأيسر صداع فى رأس الخواجة

رفع الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش، شعار "لا وقت للراحة" عقب مباراة أمس أمام لبنان فى افتتاح مشوار الفريقين ببطولة كأس العرب والتى انتهت بفوز الفراعنة بهدف نظيف سجله محمد مجدى أفشة من ركلة جزاء، حيث بدأ الخواجة على الفور الاستعداد والتجهيز لمواجهة السودان السبت المقبل فى الجولة الثانية.





لو بتفكر تجهز شقتك روح سوق التونسى بالبساتين كل حاجة أقل من بره 500 جنيه.. تنوع الخامات وانخفاض فى الأسعار.. يضم الموبيليا والأثاث المكتبى والأدوات الصحية والأجهزة الكهربائية والنجارة والوميتال "جديد ومستعمل"

عند فرش وحدتك السكنية، تبحث عن الأقل في السعر وفى نفس الوقت ذا جودة مقبولة، بالإضافة إلى توفير مصاريف النقل والوقت، لذلك يعد سوق التونسى الحضارى بالبساتين في محافظة القاهرة، من الأسواق المناسبة لتجهيز الوحدات السكنية كونه يضم 5 أسواقا فى مكان واحد، بها أنشطة مثل السيراميك والأدوات الصحية و الموبيليا والأثاث المنزلى والأثاث المكتبي والوميتال والأبواب والشبابيك "النجارة" – حديد وخشب -، وكل ذلك يوجد منها " الجديد والمستعمل"، بالإضافة للأجهزة الكهربائية المستعملة، ومواد البناء.

"الذهب الأخضر".. النباتات الطبية تحتل المرتبة الخامسة للمحاصيل التصديرية.. النعناع والينسون والبابونج والزعتر الأبرز.. والكمون المصرى الأغلى عالميا.. فرنسا تصنع أفضل العطور من زهرة "الياسمين" المزروعة بالغربية

لا تتوقف القيمة الاقتصادية للنباتات الطبية والعطرية على كونها محصولاً تصديرياً داعماً للدخل القومى، بل هى مشروع اقتصادى متكامل يفتح المجال لإقامة العديد من الصناعات التى ترتبط بهذه المنتجات الزراعية، مما يساهم فى توفير فرص عمل كبيرة للشباب، خاصة وأن مصر تمتلك مقومات التوسع فى هذا المجال، وقام بالفعل العديد من المراكز البحثية المتخصصة بوضع مشروع قومى للنهوض بزراعة النباتات العطرية والطبية، من أجل التوسع فى المساحات المزروعة بمصر، لتصبح 250 ألف فدان بحلول عام 2030.

التعليم تفتح باب التسجيل باستمارة الشهادة الإعدادية.. وتؤكد: مجموع الطالب يحسب على درجاته فى اختبارات الترمين الدراسيين.. ووضع جداول وأسئلة الامتحان من قبل المديريات استعدادا لتقييمات منتصف العام

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن سيتم اتاحة تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية خلال الفترة المقبلة، حيث يستطيع الطلاب تسجيل الاستمارة الإلكترونية على موقع الوزارة بجانب وفى حالة عدم قدرة الطالب على تسجيلها إلكترونيا يتوجه إلى المدرسة لكتابتها وتسجيلها على موقع الوزارة، استعدادا لامتحانات الفصل الدراسى الأول التى تنطلق فى يناير المقبل.

وزير الدولة للإنتاج الحربى يزور جناح شركة نورينكو الصينية بمعرض إيديكس 2021

خلال فاعليات اليوم الرابع والأخير من معرض مصر للصناعات الدفاعية والعسكرية " EDEX 2021" والذي يقام بمصر خلال الفترة من 29 نوفمبر حتي 2 ديسمبر 2021 بمركز المنارة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلي للقوات المسلحة، قام المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج يرافقه المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب وعدد من قيادات الوزارة بزيارة جناح شركة "نورينكو" الصينية.

الداخلية تضبط تشكيلا عصابيا بعد عثوره على مقبرة أثرية فى عين شمس

فى واحدة من أكبر الضربات الأمنية الحاسمة لمكافحة جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار، نجحت العيون الساهرة فى ضبط تشكيل عصابى قام بالتنقيب عن الآثار فى منطقة عين شمس، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار.

بدء الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال 19 ديسمبر.. اعرف التفاصيل والمواعيد

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، إطلاق حملة قومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، خلال الفترة من 19 ديسمبر 2021 ولمدة 4 أيام، لرفع المناعة المجتمعية لدى جميع الأطفال من عمر يوم حتى خمس سنوات.

"التعليم" تحدد الخميس المقبل آخر موعد لقبول طلاب الثانوى العام بنظام المنازل

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن آخر موعد للالتحاق الطلاب بالصف الأول الثانوى العامة على نظام المنازل هو الخميس 9 ديسمبر الجارى، موضحة أن ذلك يأتى فى إطار تجميع الإحصاء النهائى لطلاب المرحلة الثانوية العامة "انتظام وخدمات ومنازل".