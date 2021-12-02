شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" تحدد الخميس المقبل آخر موعد لقبول طلاب الثانوى العام بنظام المنازل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن آخر موعد للالتحاق الطلاب بالصف الأول الثانوى العامة على نظام المنازل هو الخميس 9 ديسمبر الجارى، موضحة أن ذلك يأتى فى إطار تجميع الإحصاء النهائى لطلاب المرحلة الثانوية العامة "انتظام وخدمات ومنازل".

وطالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى خطاب لها، من الإدارات التعليمية سرعة الانتهاء من قبول طلاب المنازل للصف الأول الثانوى العام وتسجيل بيانات هؤلاء الطلاب على موقع الوزارة فى موعد أقصاه الخميس 12 ديسمبر الجارى.



الجدير بالذكر أن نظام المنازل يكون الطالب مقيدا بالمدارس ويدرس مناهجها وموادها الدراسية، لكنه غير ملتزم بالحضور إلا في الامتحانات وبعد مرحلة الدراسة الثانوية تكون أمامه الفرصة للالتحاق بالجامعات.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، انتهت من توزيع قرابة 635 ألف جهاز تابلت على المديريات وفق الضوابط التالية:

ـ سدد كل طالب مبلغ 100 جنيه تأمين على الجهاز.

ـ انتهت المدارس من توزيع الأجهزة على الطلاب.

ـ التابلت بديل للكتاب الورقى للطلاب بعد توقف طباعته.

ـ حذرت المدارس طلابها من وضع كلمة سر للجهاز.

ـ طالبت المدارس التلاميذ بالتوجه لاستلام شريحة النت.

ـ تم تفعيل الأجهزة لدخولها على منظومة الوزارة.

ـ توفير المناهج الدراسية على أجهزة التابلت.

ـ يحتوى التابلت على الكتب المدرسية وفيديوهات تفاعلية.

ـ سنة أولى ثانوى هذا العام هي ثالث دفعة تحصل على التابلت.

ـ يحصل الطالب على التابلت مجانا.

ـ في حالة تلفه أو فقده يتحمل الطالب تكلفة جهاز أخر.

ـ تعقد الامتحانات إلكترونيا على التابلت.

ـ تتميز أسئلة التقييم الجديد بكونها تخاطب الفهم وليس الحفظ.