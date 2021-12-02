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ماذا قدمت وزارة القوى العاملة خلال عام 2021 × 10 معلومات

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القاهرة - سامية سيد - على مدار عام 2021 نجحت وزارة القوى العاملة فى تحقيق كثير من النجاحات، ويستعرض ”الخليج 365” فى هذا التقرير أهم الملفات التى عملت الوزارة عليها:

 

1- إطلاق أول منظومة للتأمين على العمالة غير المنتظمة تنفيذا لمبادرات الرئيس، التى تهدف إلي حماية تلك الفئة لتحقيق رؤية مصر 2030.

 

2- تسجيل وحصر العمالة غير المنتظمة لتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية لها.

 

3- إصدار أكثر من 237 ألفاً و237 وثيقة تأمين على الحياة للعمالة غير المنتظمة وتستهدف الوزارة الوصول إلى  500 ألف وثيقة فى المرحلة المقبلة.

 

4- خفض معدلات البطالة إلى بدأت معدلاتها فى الانخفاض لتصل إلى 7.3% في الربع الثاني من 2021، بعد أن كانت قد وصلت في عام 2013 إلي 13.2.

 

5- إعداد منظومة الربط الإلكترونى لتسفير العمالة المصرية للخارج لتقنين أوضاع سفرهم بحيث لا يتم التسفير إلا عن طريق هذه المنظومة للقضاء على عقود  العمل الوهمية.

 

6- وتعكف اللجان المعنية بتسفير العمالة المصرية للخارج على دراسة وضع آليات محددة لحماية وتأمين العمالة ضد المخاطر، وتسهيل تحويل الأموال، وتوفير الضمان الاجتماعى والتأمين الصحى وإمكانية إلحاق أسر العاملين.

 

7- الإنتهاء من أول خطوات التحول الرقمى فى تقديم كافة خدماتها للجمهور إلكترونيا، تنفيذا لخطة التنمية المستدامة 2030، حيث من المُقرر أن يتم إطلاق أكثر 4 خدمات للمواطنين إلكترونيا من خلال منصة مصر الرقمية أبريل المقبل.

 

8- إطلاق منصة للتعليم الإلكترونى لخدمة التدريب المهنى، لتوثيق قاعدة المتدربين، ويتم إتاحة الدورات التدريبية أونلاين لتسهيل الوصول إلى كافة المواطنين على مستوى الجمهورية.

 

9- انتهت وزارة القوى العاملة، خلال عام 2021 من إعداد البنية التحتية لإطلاق المنصة الإلكترونية لسوق العمل لتنظيم عمليات العرض، والطلب على العمالة المصرية بسوق العمل في الداخل والخارج.

 

10- خروج مصر من (القائمة السوداء) قائمة الحالات الفردية للدول المتهمة بمخالفة معايير العمل الدولية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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