مصر تقدم التعازى لتركيا فى ضحايا عواصف مرمرة

القاهرة - سامية سيد - تقدمت مصر بتعازيها لتركيا فى ضحايا العواصف التى ضربت منطقة بحر مرمرة شمال غربى البلاد وأسفرت عن مصرع وإصابة عشرات الأشخاص.

وقال بيان أصدرته وزارة الخارجية اليوم الخميس "تابعت مصر بمزيد من الحزن والأسى أنباء الخسائر البشرية الناتجة عن العواصف التي أصابت منطقة مرمرة بتركيا، مما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا وإصابة العشرات فضلاً عما خلفته من خسائر مادية".

وذكر البيان أن مصر تتقدم في هذا الإطار بخالص التعازي إلى تركيا إثر هذا المصاب الأليم، وتعرب عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.