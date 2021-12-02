شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد التعليم الفنى 2021.. قفزة بمدارس التكنولوجيا التطبيقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد التعليم الفنى زيادة فى نسبة الملتحقين به الحاصلين على الشهادة الإعدادية نتيجة مجموعة الإجراءات التي اتخذها الوزارة لتحسين جودة التعليم الفنى، حيث وصلت المعدلات لقرابة 55% من إجمالى الحاصلين على الشهادة الإعدادية، كما شهد العام الدراسى 2021 بدء الدراسة بـ27 مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية، وذلك بـ10 محافظات مختلفة، كما ستشهد الوزارة تخريج دفعة جديدة من طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية بـ10 مدارس مختلفة إلى سوق العمل.

وتركز مدارس التكنولوجيا التطبيقية على تخريج فنيين لتلبية احتياجات سوق العمل، حيث يحظى الطالب بتدريب عملى طوال الأسبوع بجانب الجزء الأكاديمى أو النظرى، موضحة أن الدراسة فى مدارس التكنولوجيا التطبيقية قائم على الشراكة مع قطاع الصناعات حيث توفر الشركات تدريب عملى للطلاب، موضحة أن التخصصات فى هذه المدارس مرتبط بسوق العمل فمن أبرز التخصصات الذكاء الاصطناعى والحلى والمجوهرات والمبيعات والتسويق وغيرها.

وتقدم مدارس التكنولوجيا التطبيقية، تعليم مجانى للطلاب، كما ساهمت فى أحدثت طفرة وتطوير كبير فى منظومة التعليم الفنى وتغيير نظرة المجتمع إليه، وإعداد خريجين مؤهلين بشكل كلى للالتحاق بسوق العمل، وقادرين على مواكبة أحدث التقنيات والأساليب الحديثة المستخدمة بسوق العمل، ومن أهم وأبرز المميزات التى يحصل عليها طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية، هى شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية، والتدريب العملى أثناء فترة الدراسة بمصانع وشركات الشريك الصناعى، وفرص التعيين بشركات ومصانع الشريك الصناعى بعد التخرج، ذلك بالإضافة إلى الحصول على مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملى، وتوفير الزى المدرسى، كما أن معايير الالتحاق تتم بشكل شفاف ويحقق العدالة بين جميع الطلاب، إضافة إلى عقد اختبارات الكترونية للطلاب لاختيار أفضل العناصر من الطلاب المتقدمين.

وشهد التعليم الفني خلال العام 2021، زيادة فى مخصصاته المالية بنسبة 233,3% لتصل لـ 50 مليار جنيه عام 2021/2022، كما زادت فصول مدارس التعليم الفني بنسبة 8,7%، حيث وصلت 50,1 ألف فصل عام 2020/2021، بينما قل التسرب من مدارس التعليم الفني بمقدار 4,9 نقطة مئوية، حيث سجل 0,1% عام 2020/2021، كما زاد عدد مدارس التعليم الفني بنسبة 32.9% عام 2020/ 2021، لتسجل 2652 مدرسة بواقع 1373 مدرسة صناعية و881 مدرسة تجارية و269 مدرسة زراعية و129 مدرسة فندقية.

وحقق قطاع التعليم الفنى، طفرة فى تطوير التعليم الفنى حيث أصبحت المدارس الفنية تواكب المشروعات القومية وتخدم سوق العمل، كما يتم التوسع في مدارس وفصول للطاقة الشمسية، حيث سيتم إنشاء 17 مدرسة متخصصة في الطاقة الشمسية بـ 11 محافظة، بالإضافة إلى 38 فصلاً لتعليم فنون وتكنولوجيا الطاقة الشمسية بمدارس التعليم الفني بأسوان، بجانب فصول لدراسة الطاقة الشمسية بـ 6 مدارس أخرى.

وشهد العام الدراسى 2021، حيث تقرر لأول مرة منح طلاب المجمعات التكنولوجية شهادة جدارات معتمدة صادرة عن غرفة الصناعات الهندسية التابعة لاتحاد الصناعات المصرية بالتعاون مع صندوق تطوير التعليم، حيث تعادل الشهادة مستوى المؤهل في اللائحة الأوروبية للشهادات والمؤهلات، كما تؤهل الطلاب للالتحاق بسوق العمل المصري مباشرة دون الحاجة لعقد اختبارات قبلية بالمصانع.