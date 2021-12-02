رحلات مصر للطيران.. نقل 21 ألف راكب خلال 48 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

تسير شركة مصر للطيران غدا الجمعة، رحلاتها إلى 92 وجهة دولية تنقل على متنهم حوالي 11 ألف راكب، وذلك بعد قرار عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وقالت مصادر بشركة مصر للطيران إن الشركة ستسير رحلاتها غدا بمعدل 68 رحلة دولية إلى كل من (دبي، بغداد، الكويت، لاجوس، تونس، أبوجا، دوالا، أبوظبي، الدوحة، لارنكا، لندن، دوسلدورف، باريس، مدريد، ميلانو، إسطنبول، كوبنهاجن، روما، امستردام، ميونيخ، نيويورك، أثينا، موسكو، جوبا، بروكسل، برلين، فيينا، فرانكفورت، بودابست، البحرين، الخرطوم، الشارقة، بيروت، عنتيبي، نيروبي، أديس أبابا، إربيل، واشنطن)، و20 رحلة داخلية إلى كل من (شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وأبوسمبل)، و4 رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات 11 ألف راكب.

كما تسير الشركة اليوم الخميس 82 رحلة جوية بمعدل 59 رحلة دولية إلى كل من (عمان، الكويت، بيروت، لاجوس، نجامينا، أكرا، تونس، أبوجا، دوالا، أبوظبي، الدوحة، باريس، لندن، مدريد، الخرطوم، لارنكا، الشارقة، نيروبي، عنتيبي، أديس أبابا، أسمرة، إسطنبول، بروكسل، امستردام، روما، البحرين، ميونيخ، نيويورك، أثينا، موسكو، فرانكفورت، دبي)، و18 رحلة داخلية إلى كل من (شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وأبوسمبل ومرسى علم)، و5 رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات 10 آلاف راكب.

من جانبها تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة، لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس ، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.​