برلمانية: المرأة تحظى باهتمام غير مسبوق في عهد السيسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قالت هند رشاد، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن المرأة المصرية شهدت اهتماما غير مسبوقا خلال السنوات الأخيرة، بداية من إطلاق القيادة السياسية عاما للمرأة المصرية، واختيار 8 وزيرات في وزارات مهمة لأول مرة في الحكومة بالإضافة إلى دعم دخول المرأة البرلمان بنسبة 25%.

وأضافت رشاد، في بيان، الخميس: المرأة أصبحت وزيرة ومحافظة وقاضية وفي مجلس الدولة وفي النيابات وغيرها من المناصب القيادية، بالإضافة لمنح المرأة مقعدين بمجالس إدارات البنوك ومشاركتها في المناصب القيادية ومراكز صنع القرار، وعلى صعيد التشريعات صدرت حزمة من القوانين التي كان لها دور كبير في دعم المرأة في الملفات المختلفة، ومن أبرز هذه التشريعات قانون المواريث، وتغليظ عقوبة المتحرش لتصل إلى خمس سنوات، وقانون تغليظ عقوبة الختان، وقانون الخدمة المدنية وحقوق المرأة العاملة، وقانون تجريم الحرمان من الميراث، بالإضافة إلى قانون مواجهة المتهربين من دفع النفقة والممتنعين عن سداد ديون النفقات.

وأشارت أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب إلى أن الأمر لم يقتصر على الاهتمام الكبير من قبل القيادة السياسية فحسب، أو تشريعات، ولكن هناك العديد من المبادرات التي خرجت لدعم المرأة في هذا الصدد لمزيد من التمكين للمرأة وتوعيتها بحقوقها والتواصل مع المرأة الريفية ومساعدتها في تفعيل دورها الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، في الوقت الذي وضعت الدولة استراتيجية متكاملة لتمكين المرأة في إطار رؤية مصر 2030، عبر آليات فاعلة ومستدامة تضمن تنفيذها على الوجه الأكمل.