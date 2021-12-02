انهال عليها ضربا.. تفاصيل اعتداء ولي أمر على معلمة بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

تلقت غرفة عمليات نقابة المهن التعليمية برئاسة محمد عبدالله، الأمين العام، شكوى من المعلمة مي حمدي محمود السيد بمدرسة العزيزية التابعة لإدارة منيا القمح محافظة الشرقية، بتعدي ولي أمر عليها بالضرب والسب أثناء تنظيم طابور الصباح داخل المدرسة، وتم تحرير محضر بالواقعة بمركز شرطة منيا القمح وتوقيع الكشف الطبي على المدرسة لإثبات إصابتها.

وعلى الفور كلف خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، محسن لطفي، رئيس النقابة الفرعية بالشرقية، بمرافقة المعلمة خلال كل الخطوات والإجراءات للحفاظ على حقها القانوني والأدبي وأن يتولى محامي اللجنة النقابية متابعة تطورات بلاغ الشرطة ضد ولي الأمر.

وتبين من التحقيقات التي أجرتها الشرطة والنيابة أن المعلمة طالبت ولي الأمر بالخروج من المدرسة وترك ابنته أثناء طابور الصباح مما جعله ينهال عليها بالضرب والسب أمام الطلاب.

وكانت نقابة المعلمين قررت تشكيل غرفة عمليات بالنقابة العامة مع بداية انطلاق الدراسة وتخصيص رقم واتس أب 01555208606 ‏لتلقي شكاوى المعلمين وتنفيذ تعليمات نقيب المعلمين بالتنسيق الكامل مع الفرعيات واللجان النقابية لسرعة تلبية نداء أي معلم يواجه أي مشكلة خلال تأدية رسالته في تربية وتعليم الأجيال.​