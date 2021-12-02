رسميا.. غادة جبارة رئيسا لأكاديمية الفنون لمدة 4 أعوام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتعيين الدكتورة غادة جبارة، رئيسا لأكاديمية الفنون لمدة أربعة أعوام وذلك بناء على ترشيح من الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة.

ووجهت عبدالدايم التهنئة لجبارة وحثتها على استمرار تطوير العمل بالمؤسسة العريقة على كافة المستويات، ومواصلة الاهتمام بالعملية التعليمية ودعم القيم الإيجابية في نفوس الطلاب والتي من شأنها نشر الوعي والارتقاء بالمجتمع، مؤكدة على ثقتها في تواصل النجاح الذي تحقق خلال الفترة الماضية.

يذكر أن الدكتورة غادة جبارة شغلت منصب نائب رئيس أكاديمية الفنون منذ سبتمبر 2018 وتخرجت في المعهد العالي للسينما بقسم المونتاج عام 1990 كما تولت رئاسة القسم ثم وكيلا للمعهد، وأخيرا عميدا للمعهد العالي للسينما من 2013 إلى 2016، ووكيل نقابة المهن السينمائية ودكتورة بقسم المونتاج وقد اختارت قبل سنوات أفلام السيرة الذاتية لتكون أطروحتها للحصول على الدكتوراه.

وحققت من خلال موقعها كعميد لمعهد السينما إنجازات عديدة، كان آخرها إقامة مهرجان أبوالهول السينمائي الدولي المُخصص لأفلام طلاب معاهد وأكاديميات السينما حول العالم، وقد حققت دورته الأولى نجاحًا مُلفتا رغم أنه أقيم بالجهود الذاتية كما نجحت في عرض أفلام طلاب معهد السينما في العديد من المهرجانات الدولية والمحلية ومنها القاهرة السينمائي وكان ودبي وفينسيا وغيرها.​