إيديكس 2021.. شركة بيل الأمريكية تستعرض طائرة v-22 متعددة المهام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي ومحمد نصار:

استعرضت شركة بيل العسكرية الأمريكية خلال معرض إيديكس 2021، طائرة v-22 أوسبوري وهي طائرة عسكرية متعددة المهام.

وتتميز طائرة v-22 أوسبوري، بالإقلاع والهبوط العمودي والإقلاع والهبوط القصير، وهي صناعة مشتركة بين شركة بيل وشركة بيونج بنسبة 50%، ومصممة لتجمع بين وظائف المروحية التقليدية وأداء الرحلات طويلة المدى وعالية السرعة لطائرة مروحية توربينية.

وتستطيع الطائرة حمل 26 شخصًا بطريقة سهلة تمكنهم من سرعة الدخول والخروج، بالإضافة لقدرتها على الإنقاذ من الكوارث ومواجهة الحرائق وتستطيع الطيران على مسافات أعلى بكثير من طائرات الهليكوبتر العادية.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي افتتح الاثنين الماضي، معرض مصر الدولي للصناعات العسكرية والدفاعية "إيديكس 2021" الذي يقام تحت رعايته.

ويعد المعرض محط جذب صانعي القرار من القوات المسلحة والقوات البحرية والجوية، محليا وإقليميا ودوليا، حيث يتميز المعرض بمشاركة أكثر من 350 عارض دولي ومحلي يمثلون 42 دولة من بينهم الولايات المتحدة الامريكية وروسيا والصين وفرنسا وألمانيا كوريا الجنوبية وبمشاركة قوية من الدول العربية ويتميز الجناح المصري بعرض منتجات عسكرية متميزة بعضها يعرض لأول مرة وبصناعة مصرية خالصة.

ويستمر المعرض حتى 2 ديسمبر المقبل بمركز مصر الدولى للمعارض والمؤتمرات، وذلك في إطار حرص القوات المسلحة المصرية على إقامة كبرى التجمعات الدولية في مجال الصناعات الدفاعية والعسكرية، بالإضافة لأحدث تكنولوجيا السلاح في العالم بمختلف المنتجات سواء أسلحة ثقيلة أو ذخائر أو تكنولوجيات الحروب الإلكترونية.