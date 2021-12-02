شقق سكن كل المصريين 2.. رابط رسمي للتظلم على نتيجة الحجز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، فتح باب تقديم طلبات التظلمات للعملاء "غير المنطبق عليهم الشروط وفقا للفرز المبدئي" المتقدمين لحجز وحدات سكنية بمشروعات جاهزة للتسليم لمنخفضي الدخل بإعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 2" بداية من الأحد 5 ديسمبر الجاري، ولمدة أسبوعين.

ويمكن معرفة النتيجة وتقديم طلب التظلم علىها من هنا:

https://cservices.shmff.gov.eg/complaints

وتم الانتهاء من فرز كافة ملفات المتقدمين على إعلان سكن لكل المصريين (2) بمشروعات جاهزة للتسليم لمنخفضي الدخل، حيث تم إجراء الفرز المبدئي لما يزيد على 36 ألف ملف وما يحتويه من مُستندات وبيانات مُسـجلة بواسطة المواطنين الحاجزين على الموقع الإلكتروني للصندوق، وذلك بهدف التحقق من مدى انطباق الشروط على المتقدمين، والتأكد من استيفاء المستندات المطلوبة منهم.

ووصل عدد العملاء المنطبق عليهم الشروط بلغ 19 ألفا و 433 عميلا، أما العملاء غير المنطبق عليهم الشروط فبلغ عددهم 16 ألفا و 897 عميلا.