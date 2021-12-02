ضبط صاحب شركة دعاية يروج لبيع بيانات عملاء البنوك على "فيسبوك" بالقاهرة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط شخص لقيامه بإنشاء صفحة إلكترونية على موقع "فيس بوك" لبيع بيانات ومعلومات المواطنين المستولى عليها من أنظمة الحاسب الآلي لبعض البنوك والشركات والنوادي.

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغا من شخصين "وكيلا بنكين" ضد مسؤول عن إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لقيامه ببيع بيانات عملاء البنكين محل عملهما وذلك بالمخالفة لأحكام القانون.

تم تشكيل فريق بحث أسفرت جهوده عن قيام (صاحب شركة للدعاية والإعلان، كائنة بمنطقة الزيتون بالقاهرة ومقيم بالإسماعيلية وله محل إقامة آخر بالقاهرة) بإنشاء صفحة إلكترونية على موقع "فيس بوك" للتسويق لبيع بيانات ومعلومات المواطنين المستولى عليها من أنظمة الحاسب الآلى لبعض البنوك والشركات والنوادي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمقر الشركة وضبطه، وبحوزته (هاتف محمول- جهاز حاسب آلي "لاب توب") وبفحصهما فنيا تبين أنهما يحتويان على (الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي لترويج بيانات عملاء بنوك وشركات).

بمواجهته أقر بإنشاء الصفحة المشار إليها وعرضه لتلك البيانات للبيع مقابل مبالغ مالية لاستخدامها من قبل عملائه في عمليات التسويق للمنتجات "البنكية – العقارية – التأمينية " وأنه تحصل على تلك البيانات من خلال أحد المواقع الإلكترونية العالمية على شبكة الإنترنت.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.