بعد الضحية السادسة.. آخر تطورات واقعة هتك عرض تلميذات "مدرسة المعادي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

ضحية جديدة انضمت إلى أخريات تعرضن لهتك العرض من عامل داخل مدرسة شهيرة بالمعادي، ليرتفع إجمالي المجني عليهن إلى 6 تلميذات لم يصلن السن القانوني.

البلاغ السادس جاء بعدما أمرت النيابة العامة بحبس المتهم على ذمة تحقيقات القضية واستمعت لأقوال طفلات أُخريات أكدن أن "عامل" بالمدرسة لمس مناطق عفتهن واعتدى عليهن جنسيًا.

ويستعرض "الخليج 365" خلال التقرير التالي أبرز ما جاء في القضية حتى الآن:

دورة مياه

البداية كانت في 23 نوفمبر الماضي حينما أجرت نيابة المعادي مواجهة قانونية بين تلميذة وعاملًا اتهمته بهتك عرضها داخل مدرسة شهيرة بالمعادي.

حضرت الضحية البالغة من العمر 4 سنوات أمام عدد من المتهمين بينهم العامل المتهم، وما إن رأته حتى اختبأت خوفًا خلف والدها، بحسب مصدر مطلع على التحقيقات.

ولاحظ أهلية الطفلة المجني عليها إحمرارًا في المناطق الحساسة لابنتهم عدة مرات بعد عودتها من المدرسة، فأخبرتهم "عمو بيوجعني وهو بيشطفني".

ومن بعدها في الأسبوع ذاته تلقت جهات الأمن بلاغًا جديدا لواقعة مماثلة مع تلميذة أخرى 4 سنوات، اتهم والد الطفلة عاملًا بالمدرسة باستدراج ابنته والتحرش بها وهتك عرضها داخل دورة مياه.

طفلتان جديدتان

وخضعت تلميذتان جديدتان في 29 نوفمبر للكشف الطبي بمصلحة الطب الشرعي بعد قرار من النيابة، ليصل بذلك عدد الضحايا إلى 4، فيما تقدم أولياء أمور المدرسة شكاوى مختلفة؛ لوزارة التربية والتعليم ورئاسة الجمهورية والرقابة الإدارية والشؤون القانونية بالإدارة التعليمية التابع لها المدرسة، وبلاغ لنجدة الطفل.

بيان رسمي من النيابة العامة

في 30 نوفمبر، أصدر النائب العام بيانًا تفصيليًا حول الواقعة متضمنًا استمرار حبس المتهم على ذمة التحقيقات، وشملت التحقيقات سماع أقوال أهالي الضحايا، فقرر والديِ طفلة مجني عليها علمهما منها بوقوع التعدي عليها بدورة المياه بالمدرسة، فتوجها بها لمستشفى و تبين بها التهابات بمناطق عِفتها.

وسمعت النيابة لأولياء أمور 4 طِفْلات أخريات، فأكدوا اكتشافهم الواقعة من طفلاتهم وعرضهن على المستشفى ليتبينوا أنهن يعانين من التهابات بمناطق عفتهن.

الطب الشرعي

وحصل "الخليج 365" على صورة من نتيجة الكشف الطبي الأولي (الظاهري) على إحدى التلميذات وكشف عن وجود إحمرار في فتحتي الشرج والمهبل لدى المجني عليه.

ضحية سادسة

وتضمنت آخر بلاغات أهالي طالبات بالمدرسة، أمس الأربعاء، ضحية سادسة حررت محضرًا اتهمت العامل المحبوس بالتعدي جنسيًا على طفلتهم.

وأوضح مصدر - رفض ذكر اسمه - أن النيابة استمعت لأقوال تلميذة kg1 وأسرتها، والتي أشارت إلى لمس المتهم لمناطق عفتها وإصابتها بإحمرار والتهابات في المناطق الحساسة من جسدها.