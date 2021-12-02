بينها تنفيذ 54 ألف حكم قضائي.. جهود الأمن العام في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأثمرت جهود الحملات خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية عن ضبط 46 قطعة سلاح ناري، بحوزة 36 متهما، وتنفيذ 54480 حكم قضائي متنوع، وضبط 3 تشكيلات عصابية، ضمت 8 متهمين ارتكبوا 17 حادث متنوع.

كما تم ضبط 161 قضية مخدرات بإجمالي 179 متهما، وضبط 17 متهما هاربا، 11 متهما في أعمال بلطجة، وضبط 265 دراجة، وإعادة 5 سيارات مسروقة، وضبط 28883 مخالفة مرورية متنوعة، وتم فحص 47 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 7 منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.