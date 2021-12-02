16 مليون جنيه في 3 سنوات.. ضبط صاحب مكتب إنتاج فني لاتجاره في العملة بالتجمع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة معلومات قيام (صاحب مكتب للإنتاج الفني مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة) بممارسة نشاطا واسع النطاق في مجال التعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال قيامه بتأسيس شركة للإنتاج الفني وعمله كوكيل لشركة كائنة بإحدى الدول وهي شركة مسؤولة عن عدة برامج على مواقع التواصل الاجتماعي عبر شبكة الإنترنت.

ويقوم من خلال الشركة بعض الأشخاص بالظهور على تلك البرامج وتقوم الشركة المشار إليها بتحويل مستحقات هؤلاء الأشخاص حيث يتلقى المتهم المذكور مستحقاته هو والعاملين معه من الشركة المشار إليها بالعملة المحلية ثم يقوم باستبدال جزء من العملات الأجنبية إلى العملة الوطنية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء ويقوم بتحويل مستحقات الأشخاص التابعين له بالبلاد بالعملة المحلية في صورة تحويلات بنكية وحوالات بريدية وكذا قيامه بتحويل مستحقات المتعاملين معه من خارج البلاد بالعملة الأجنبية عقب خصم عمولته من قيمة مستحقات هؤلاء الأشخاص، فضلاً عن استفادته من فارق سعر العملة مما يُعد عملاً من أعمال البنوك والتعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة لأحكام القانون.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه، وتبين أن حجم تعاملاته خلال الفترة من عام 2017 حتى عام 2020 بما يُعادل 15,760 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.