ضبط 5 آلاف مخالفة مرورية متنوعة في 24 ساعة

وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 5384 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات 1693 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 113 مخالفة سير بدون تراخيص، 12 مخالفة دراجات نارية، 9 مخالفات مواقف عشوائية، 20 مخالفة لشروط التراخيص.

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع