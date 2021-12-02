ضبط 5 آلاف مخالفة مرورية متنوعة في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.
وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 5384 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات 1693 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 113 مخالفة سير بدون تراخيص، 12 مخالفة دراجات نارية، 9 مخالفات مواقف عشوائية، 20 مخالفة لشروط التراخيص.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.