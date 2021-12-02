شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر
وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، حيث شهدت اليوم الخميس وجاءت كالتالى:-
- الطماطم بسعر 3 جنيهات للكيلوجرام.
- البطاطس 9 جنيهات.
- البصل الأبيض 4.25 جنيهات.
-البسلة 9.5
البصل الأحمر بـ 4.25 جنيهات
- الكوسة بـ 5.5 جنيه.
- الجزر بـ 6.5 جنيه.
- الخيار بـ 6.5 جنيه.
- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.
- الفلفل الرومى بـ 7.5 جنيه.
- الباذنجان الأبيض بـ 5.5 جنيه.
الباذنجان العروس 5.5 جنيه
- الفلفل البلدى بـ 7.25 جنيه
- الفلفل الألوان 14 جنيها.
- الليمون بـ 8.5 جنيها.
الجوافة 9 جنيهات
بلح بارحى 34 جنيه
.البسلة 9
كمثرى لبنانى 25 جنيه
تفاح أحمر إيطالى 28 جنيها.