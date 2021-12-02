شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

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‎‏‎وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، حيث شهدت اليوم الخميس وجاءت كالتالى:-

‎‏‎‏‎- الطماطم بسعر 3 جنيهات للكيلوجرام.

‎‏‎- البطاطس 9 جنيهات.

‎‏‎- البصل الأبيض 4.25 جنيهات.

‎‏-‎البسلة 9.5

‎البصل الأحمر بـ 4.25 جنيهات

‎‏‎- الكوسة بـ 5.5 جنيه.

‎‏‎- الجزر بـ 6.5 جنيه.

‎‏‎- الخيار بـ 6.5 جنيه.

‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.

‎‏‎- الفلفل الرومى بـ 7.5 جنيه.

‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 5.5 جنيه.

‎‏‎الباذنجان العروس 5.5 جنيه

‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 7.25 جنيه

‎‏‎- الفلفل الألوان 14 جنيها.

‎‏‎- الليمون بـ 8.5 جنيها.

‎الجوافة 9 جنيهات

‎بلح بارحى 34 جنيه

‎.البسلة 9

‎‏‎‏‎‏‎كمثرى لبنانى 25 جنيه

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‎‏‎تفاح أحمر إيطالى 28 جنيها.

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