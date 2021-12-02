شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الأرثوذكسية تنظم الرحلة السنوية لكبار السن بالعاصمة الإدارية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إيبارشية المعادى ودار السلام والبساتين للأقباط الأرثوذكس عن إقامة اللقاء السنوى الذى يتزامن مع الاحتفال باليوم العالمى لكبار السن، فى كاتدرائية ميلاد المسيح في العاصمة الإدارية الجديدة، والذى شارك فيه 600 شخص.

وصلى الأنبا دانيال أسقف الإيبارشية وسكرتير المجمع المقدس القداس الإلهى وألقى خلاله عظة تناول فيها فى مزمور إنجيل القداس "وأنا خير لى الالتصاق بالله وأن اجعل على الرب اتكالى" (مز ٧٣ : ٢٨ ).

وعقب القداس ألقى القمص رافائيل رجائى كاهن كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بمساكن شيراتون كلمة بعنوان "الفرح في أيام كورونا".

وفى سياق متصل، أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أنه تمت خلال الأسبوع الجارى رسامة كاهنين بإيبارشية نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، بيد الأنبا دافيد أسقف نيويورك ونيوإنجلند.

ورسم نيافته خلال القداس الإلهى، القس توماس قلته كاهنًا على كنيسة السيدة العذراء والقديس القوى الأنبا موسى بنيو لندن بولاية كونيكتيكت، وفى اليوم التالى رسم فى قداس الأحد الثالث من هاتور القس أنطونيوس إسكندر كاهنًا عامًا للخدمة في نيويورك.



كاتدرائية السيد المسيح فى العاصمة الإدارية الجديدة