سفارة القاهرة بماليزيا تنظم ندوة عن فرص الاستثمار فى مصر بمشاركة أكثر من 100 شركة

القاهرة - سامية سيد - نظم سفير مصر فى ماليزيا رجائى نصر، ندوة افتراضية بالتنسيق مع المكتب التجارى بالسفارة واتحاد المصنعين الماليزيين لاستكشاف الفرص الكبيرة المتاحة للاستثمار فى مصر.

وذكر بيان أصدرته وزارة الخارجية اليوم الخميس، أن السفير رجائى نصر تناول -خلال كلمته في الندوة التي شارك فيها ممثلو أكثر من 100 شركة ماليزية- أهم ملامح المشروعات الكبري والطفرة الاقتصادية الكبيرة التي تشهدها مصر حالياً في جميع المناحي في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السياسي الذي ينتهج سياسة إصلاحية طموحة في شتي القطاعات. كما أشار السيد السفير إلي ارتفاع حجم التبادل التجاري خلال الفترة من يناير إلي سبتمبر 2021 بنسبة85% مقارنةً بذات الفترة من عام 2020.



وأوضح البيان أن الندوة استحوذت على اهتمام كبير من مسئولي اتحاد المصنعين الماليزيين والشركات الأعضاء به كما تضمنت فعاليات الندوة كلمات مهمة لكل من رئيس اتحاد الصناعات المصرية ورئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الماليزي، فضلاً عن عروض تقديمية لمسئولي كل من المنطقة الاقتصادية الخاصة لقناة السويس والهيئة العامة للاستثمار بالإضافة إلي هيئة تنمية التجارة الخارجية الماليزية (ماتريد).



ودعا سفير مصر في ماليزيا اتحاد المصنعين الماليزيين للتنسيق مع نظيره المصري والمكتب التجاري بالسفارة لتنظيم بعثة تجارية واستثمارية للشركات أعضاء الاتحاد لزيارة مصر خلال الربع الأول من عام 2022.



وتعد هذه أول ندوة تنظمها السفارة المصرية في ماليزيا منذ فترة طويلة بهدف تدعيم العلاقات الاقتصادية والتجارية وزيادة الاستثمارات المتبادلة.