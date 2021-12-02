شكرا لقرائتكم خبر عن الأسقف العام بأفريقيا يتحدث عن دور الكنيسة فى التقارب بين الشعوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الأنبا جوزيف الأسقف العام بأفريقيا أول أمس بأسرة دانيال النبى للدارسين فى الجامعة الأمريكية بمصر، في كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوى بالتجمع الخامس.

وألقى عليهم كلمة روحية، وكانت هناك فرصة للحديث عن الخدمة فى إفريقيا ودور الكنيسة في التقارب بين الشعوب الإفريقية وعن الخدمة الروحية والمجتمعية والطبية التي تقدمها هناك، وكذلك الحاجة لدعم هذه الخدمة بخدام مؤهلين، ولكافة أشكال الدعم المطلوب لها.

وفى سياق متصل، أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أنه تمت خلال الأسبوع الجارى رسامة كاهنين بإيبارشية نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، بيد الأنبا دافيد أسقف نيويورك ونيوإنجلند.

ورسم نيافته خلال القداس الإلهى، القس توماس قلته كاهنًا على كنيسة السيدة العذراء والقديس القوى الأنبا موسى بنيو لندن بولاية كونيكتيكت، وفى اليوم التالى رسم فى قداس الأحد الثالث من هاتور القس أنطونيوس إسكندر كاهنًا عامًا للخدمة في نيويورك.