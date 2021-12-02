شكرا لقرائتكم خبر عن كنائس حدائق القبة والوايلى والعباسية تكرم 137 فائز بمسابقة "شبابنا بيقرأ" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم قطاع كنائس حدائق القبة والوايلى والعباسية حفل توزيع جوائز الفائزين فى مسابقة شهر نوفمبر 2021 لمبادرة "شبابنا بيقرأ" التي أطلقها القطاع لأول مرة مطلع الشهر الماضي، بهدف تشجيع أبناء القطاع على القراءة وذلك من خلال مسابقة "كتاب × الشهر".

وتبارى الشباب طوال الشهر، فى قراءة كتاب "عقيدة المسيحيين فى المسيح" للراحل الأنبا يوأنس أسقف الغربية السابق، حيث اقتنى الكتاب 2000 شخص وتقدم للاختبار الذى أجرى بنظام online ، 860 شخصا.



تكريم الفائزين بالمسابقة

ووزع الأنبا ميخائيل الأسقف العام للقطاع جوائز مسابقة الشهر والتي فاز فيها 137 شخص، وذلك فى الحفل الذى أقيم في المسرح الملحق بكنيسة السيدة العذراء بالعباسية الشرقية، وتضمن الحفل كلمة للأنبا ميخائيل بعنوان "تشدد" ووضع لها شعار "كل واحد يساعد صاحبه ويقول لأخيه تشدد".



الحضور فى المسابقة



جانب من التكريم